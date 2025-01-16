收到Line了！陳子豪有望首披國家隊戰袍　笑稱不要扯後腿

▲陳子豪在1月初味全龍加盟記者會上被問到經典賽徵詢時笑說：「還沒！」記者追問有沒有檢查Line，他苦笑回應，「沒有收到，他（曾總）可能沒有加我的Line。」（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

陳子豪終於等到國家隊徵詢通知！有望首次披上中華隊戰袍出征2月經典賽資格賽。這位在1月初加盟味全龍的重砲手，從「沒收到Line」到確定入選，難掩喜悅之情。

陳子豪在1月初味全龍加盟記者會上被問到經典賽徵詢時笑說：「還沒！」記者追問有沒有檢查Line，他苦笑回應，「沒有收到，他（曾總）可能沒有加我的Line。」

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好消息是，陳子豪接受《ETtoday運動雲》訪問時證實，目前已收到國家隊徵詢。原來是統籌經理楊士霈親自來電告知，「他說龍貓（曾總）有透過Line聯繫我，大概是上禮拜收到徵詢。」

「這次一看到士霈的電話，就差不多心裡有底了！」陳子豪也自嘲，「之前大名單時都有接到電話，只是後來都被刷掉...但這次應該是有機會啦，因為先前也有說12強的今年就先休息，資格賽換人打。」

▲陳子豪期待征戰經典賽資格賽 。（圖／記者王真魚攝）

進入職棒後從未打過國際賽，陳子豪有望圓夢首次披上成棒國家隊戰袍，他直言，「被放進去真的很開心很感動！剛轉隊就有這個機會，希望可以打好，真的很期待。」

這次陣容預估也是以較年輕的選手應戰。陳子豪說，「感覺很新鮮，跟比較多年輕人一起，像是古林（睿煬）、（徐）若熙啊。」

據悉，孫易磊也在名單當中，陳子豪直言，「滿想看看孫易磊等這些旅日的身手。」他也笑稱，「很開心跟年輕人一起為國奮戰，希望自己不要扯他們後腿。」

經典賽（WBC）資格賽A組賽事將於2月21日開打，中華隊日前舉行選訓會議微調35人名單，目前包括19名投手，其中10人是本土投手、9人是旅外（含旅日）投手，捕手增加1人、為4人，內野手7人、外野手5人，其中野手也有旅外球員。