跟球迷交換球衣卻被拿去拍賣！ 　溫班亞瑪傷心發文回應

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)上個月到籃網主場巴克萊中心出賽。賽後,他答應與一位年輕小球迷交換球衣,不料近日卻發現小球迷交換到的這件球衣竟然被放到拍賣網站上販售。溫班亞瑪看到了這則消息,轉發並回應一個哭泣的表情符號,表示自己的心碎。

當天,小球迷製作了標語牌希望與溫班亞瑪交換球衣,溫班亞瑪答應了請求,2人還拍了合照上傳到X平台。然而,這件球衣近日被發現已經上架至美國拍賣網站Goldin,起標價是1萬美元(約33萬台幣)。

A few weeks ago, Victor Wembanyama delivered one of the BEST jersey swaps we’ve seen with a young fan that went viral across social media.



It was just announced today, however, the jersey is already up for auction at Goldin. What are your thoughts on this? pic.twitter.com/hqHspq3dFP