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跟球迷交換球衣卻被拿去拍賣！ 　溫班亞瑪傷心發文回應

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上個月到籃網主場巴克萊中心出賽。賽後，他答應與一位年輕小球迷交換球衣，不料近日卻發現小球迷交換到的這件球衣竟然被放到拍賣網站上販售。溫班亞瑪看到了這則消息，轉發並回應一個哭泣的表情符號，表示自己的心碎。

當天，小球迷製作了標語牌希望與溫班亞瑪交換球衣，溫班亞瑪答應了請求，2人還拍了合照上傳到X平台。然而，這件球衣近日被發現已經上架至美國拍賣網站Goldin，起標價是1萬美元（約33萬台幣）。

Goldin對球衣的描述寫道，「溫班亞瑪常和球迷互動，展現親民形象。他當時親自脫下這件馬刺城市版比賽球衣和小球迷交換，2人還並肩合影留念。」

溫班亞瑪本人不久後也得知這消息，在X平台上轉發自己的球衣被拍賣一事，並使用了一個哭泣的表情符號。

▲溫班亞瑪與小球迷交換球衣。（圖／翻攝自X／@spurs）

▲溫班亞瑪與小球迷交換球衣。（圖／翻攝自X／@spurs）

關鍵字： NBA溫班亞瑪球衣斑馬馬刺

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