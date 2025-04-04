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「在牛棚就看他一直揮不到」麥考肯讓阿土伯首吞5K

記者王真魚／綜合報導

29歲的老將麥考肯（Darren McCaughan）周四（美國時間）登板為雙城守下終局，其中三振太空人「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）意外成為話題焦點。這是阿土伯職業生涯首次單場吞下5次三振，締造罕見紀錄。

當時比賽進入第九局，奧圖維已經在前4個打席全數揮棒落空遭三振，當他再次站上打席時，全場觀眾瞬間沸騰。原本安靜的Target Field主場，在這個打席聲浪不斷攀升。

「這是我第一次聽不到PitchCom的聲音，現場太吵了。」麥考肯賽後笑說。 他一開始連投兩好球領先，之後兩球失投，形成2好2壞。奧圖維隨後打出界外球，第六球被判壞球，觀眾激烈抗議。

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終於，第七球一顆外角伸卡球，奧圖維選擇不揮棒，主審判定好球，苦吞第5K，全場歡聲雷動。

「我知道觀眾那麼激動一定有原因。」麥考肯說道，「我注意到他揮空了好幾次，但不知道確切幾次。那時我還坐在牛棚裡，就看到他一直揮不到。」

有趣的是，奧圖維曾是麥考肯大聯盟生涯的「第一個三振對象」。當時為2021年，麥考肯效力西雅圖水手隊，如今再度面對這位未來名人堂球員，又留下了另一次的難忘交手。

▲▼ 奧圖維（ Jose Altuve ） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧圖維（ Jose Altuve ） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球老將紀錄挑戰三振

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