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讓他升！古林睿煬狂飆8K最快154　球迷嗨喊：完美三振機器

▲古林睿煬。（圖／截自X）

▲古林睿煬二軍首度先發狂飆8次三振，球迷期待升上一軍。（圖資料照／截自X）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬今日在二軍對戰讀賣巨人掛帥先發，5.2局狂飆8次三振，僅失1分非責失。這是古林睿煬首度在二軍先發，再次展現壓制力也讓球迷敲碗狂喊：「讓他升！」

古林此役開局氣勢如虹，首三局合計面對9名打者賞出6次三振，完全壓制巨人打線，未被敲出任何安打，製造9上9下。他透過速球與變化球搭配，不僅球速具威脅，也展現控球水準。

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進入第4局，古林遭遇首次亂流，被岡田悠希敲出左外野二壘安打，經過犧牲觸擊與三振後，面對第4棒蒂馬被擊出中外野安打失掉首分。不過整體投球依舊冷靜，未讓失分進一步擴大。

第5局出現較大挑戰，游擊手細川凌平兩度發生處理失誤，讓巨人形成一三壘攻勢，古林睿煬雖靠三振解圍，但一記滾地球讓對手再添1分。之後再出現暴投與保送形成一三壘危機，所幸古林穩住陣腳，靠外野飛球結束該局。

古林也續投到第6局，先後解決中心棒次秋廣優人、蒂馬，包括投出本場第8次三振，隨後由玉井大翔接手登板。

本場比賽古林總計投5.2局，用78球，只被擊出2支安打，失掉2分、1分責失，只有1次四壞球保送，狂飆8次三振，球速最快154公里。

古林睿煬持續繳出好投，也引起球迷熱議，球迷直呼，「投得也太猛了吧……完美的三振機器。」、「這球速、這K數，一軍初登板應該也快了吧？」

根據日媒推測，古林睿煬很可能在本場比賽後升上一軍，有望於下週在主場ES CON FIELD對戰西武的三連戰中，迎來日職生涯的先發初登板。不過，最終的安排仍須視教練團的決定。

關鍵字： 棒球古林睿煬台灣日本投手

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