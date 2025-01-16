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12強英雄林家正也獲WBC資格賽徵詢！健康狀況是關鍵

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正繼12強後，有望再披國家隊戰袍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽日前召開選訓會議微調35人名單，投手組新增旅外好手，捕手也從3人增至4人。其中，12強世界冠軍成員林家正入列徵詢名單。總教練曾豪駒接受《ETtoday運動雲》訪問時證實，「我們確實有將他納入考量名單，唯一顧慮就是健康，會持續追蹤他的狀態。」

原先統一獅外野手陳傑憲是唯一從世界12強賽延續入選的球員，如今林家正也被列入35人名單。不過，林家正在12強冠軍戰打擊時不慎傷及右手指關節而提前退場，曾總坦言，「這也是我們對他唯一的考量，只要他是健康狀態，我們就會考慮。」

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據了解，捕手除了林家正外，還包括統一獅陳重羽、味全龍蔣少宏以及中信兄弟高宇杰。曾總解釋新增1名捕手的考量，「主要是預防集訓期間若遇到一些狀況，還能有些運用空間。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，高志綱教練（右）與林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲不過冠軍戰傷到手，教練團仍會持續觀察他狀態。（圖／記者李毓康攝）

微調後的35人名單中，投手占19席，其中本土投手10人，旅外（含旅日）投手9人，旅日投手方面將有驚喜人選。

曾總表示，最終人選將配合整體陣型，透過開訓後的練習賽觀察投手狀況，包括球數運用等，再做決定。

至於已返美備戰新球季的鄭宗哲，早已表態願參賽，不過他今年獲邀參加大聯盟春訓，屆時比賽可能與春訓時間接近，曾總表示，由宗哲自行評估，尊重他與母球團的討論。

關鍵字： 林家正棒球經典賽國家隊徵詢名單微調

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