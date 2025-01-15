林立看陳子豪創天價：羨慕啊！謹慎看待2026年FA





▲ 林立樂見台灣棒球越來越好，對於陳子豪拿到億級合約，也笑回：「羨慕啊！」（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

陳子豪轉戰味全簽下10年1.3億級合約，締造中職歷史紀錄。樂天桃猿林立下一張合約備受關注，最快2026年球季結束後取得FA資格，有望超越陳子豪身價。他樂見台灣棒球越來越好，對於陳子豪拿到億級合約，也笑回：「羨慕啊！」

陳子豪以10年1.3億天價合約轉戰味全龍，創下中職紀錄。樂天桃猿強打林立，最快在2026年球季結束後取得自由球員資格，屆時有望再震撼中職自由市場。對於陳子豪締造新高，林立笑說：「羨慕啊！」同時也樂見台灣職棒薪資水準不斷提升。

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林立生涯擁有3座打擊王、年度MVP、台灣大賽MVP以及安打、打點、盜壘王各1座。加上作為2023年經典賽和2024年12強世界冠軍隊成員，市場價值不容小覷。

他在2023年與樂天桃猿簽下第二張3年複數年約，首年月薪為68萬元，接下來2年依其成績調薪，但基本則為72萬、76萬；今年若達成預設門檻，月薪有望衝到80萬。

林立接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，看見球員在自由球員市場上獲得更高身價，感到相當開心，「這反映出球迷對棒球的支持度越來越高，球團願意在自由市場投入更多資金增強戰力，選手也有相對應的實力，開出的薪資很有誠意，顯示台灣職棒一直在進步。」

▲陳子豪加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

中職史上首位透過FA轉隊的球員是林智勝，他在2016年1月4日以3年3600萬台幣，從Lamigo桃猿（現樂天桃猿）轉戰中信兄弟。林立相當有感，「從智勝、俊秀到子豪，真的感受到職棒環境越來越好。雖然自己也快接近FA資格，但要行使FA最重要的是展現出相應的價值。」

他指出，去年12強賽後，有望最快符合資格行使FA的統一獅陳傑憲、自家投手黃子鵬肯定更受關注，「當然自由市場還是要有一定能力與資歷才能夠去丟，能力越高，越有他的價值在。」

對於陳子豪簽下天價合約，林立直呼，「羨慕啊，當然羨慕！」隨即表示，他能簽下這麼好的條件，除了個人能力出色，更是把握住各隊搶人的時機點。不過，簽下大約後有利有弊，高薪同時也意味著更大的壓力與責任。

自己未來是否投入FA市場，林立則保持謹慎態度，「現在談FA還太早，成績、年資、健康缺一不可，這些都是必要條件。」他認為，隨著職棒環境不斷進步，選手能力提升，市場自然會更加活絡。