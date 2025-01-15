桃園棒球教父張滄彬號召捐贈　挹注380萬助三級棒壘球





▲桃園市不動產開發商同業公會則攜手張老師捐贈價值175萬元的全新交通車，在張滄彬老師的推動下，共捐贈資源總計約380萬元 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

桃園三級棒球在2024年國際賽繳出亮眼成績，囊括2冠1亞，包括龜山國小奪得世界少棒錦標賽亞軍、新明國中第六度稱霸次青少棒錦標賽，以及平鎮高中帶隊贏下U18亞洲青棒錦標賽睽違17年的冠軍。桃園棒球的全面發展離不開被譽為「桃園棒球教父」的總顧問張滄彬的努力，他今日號召舉辦捐贈儀式，持續支持桃園棒球學子的發展。

張老師為新明國中退休教師，於民國88年在新明國中任教時就重組新明國中棒球隊，在棒球資源最匱乏的時期一手帶出桃園第一支全國冠軍隊伍，由於當時沒有正規的棒球場地可以訓練，都在水泥地上練習，還因此創造出「水泥地上的傳奇」；後來為了選手銜接而成立的平鎮高中棒球隊，更是近年全國青棒的數一數二強權；張老師雖已褪下球衣，依然持續十分關心球隊，不只時常到場上觀察球員訓練的情形，球隊比賽更是場場出席關心，經常適時給球隊大大小小的幫助。

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多年前(103年)張老師就曾以母親的名義捐贈交通車給平鎮高中棒球隊，後來在112年又捐贈新車一輛給同樣在平鎮棒球場練習的新明國中棒球隊，今年張老師再度自掏腰包捐贈長期關懷清寒球員穩定就學及訓練基金60萬元整。並在他的號召之下，桃園市體育總會棒球委員會楊家俍主任委員也花145萬台幣購買棒壘球隊訓練器材給南崁高中、南崁國中等學校球隊。

桃園市不動產開發商同業公會則攜手張老師共同捐贈新的交通車（價值175萬台幣）一輛，由新明國中黃湋志總教練代表受贈，讓教練們能安心駕駛，也提升選手們的乘坐安全；近年各個學校成績有目共睹，有更多出外比賽、移地訓練等需求，大大減輕球隊負擔，也作為球隊在全國征戰時不可或缺的後備資源。

▲張滄彬 。（圖／記者王真魚攝）

在張滄彬老師的推動下，共捐贈資源總計約380萬元。新明國中總教練黃湋志表示，張老師長期推動桃園三級棒球，對每支球隊長期付出、出錢出力的幫助，應該要讓更多人知道，獎學金幫助學生練球無後顧之憂，交通車也可以讓球隊在移動上更具機動性，棒委會楊家俍主委也是多年來無條件支持球隊，各個學校球隊需要的訓練器材都能照顧到，真的非常感謝。

平鎮高中總教練吳柏宏也說，張老師為人低調，除了捐車之外，更時常到球場上關心學生，也給球隊很多的協助，各隊教練也都在張老師的帶領下互相支援幫忙，就像同一個大家庭的大家長一樣，把大家凝聚在一起，所以我們常告訴學生應該要有感恩的心，認真把球練好就是對張老師最大的報答。

有多位畢業校友已在中華職棒發光發熱，今日也一同到場見證捐贈儀式，包括中信兄弟兄弟高宇杰、江坤宇、樂天桃猿林承飛、林立、富邦悍將戴培峰，以及日職北海道火腿隊古林睿煬、美職運動家小將林維恩等人皆到場共襄盛舉，另外還有中信兄弟陳俊秀、樂天桃猿曾仁和也蒞臨到場。現場球隊的學弟學妹馬上化身為小球迷，看到打職棒的學長們親臨現場都非常興奮。

近日，各校棒球隊都正在密集訓練備戰年初的學生棒球聯賽賽事，張滄彬老師再次到球場關心並鼓勵選手們勇於自我挑戰，堅持努力就可以打出最好的成績。今日辦理捐贈儀式，要來協助桃園各級學校棒球隊的學子，作為最強後盾。

桃園市建置完善的三級銜接制度，讓熱愛棒球的選手們都能有發揮所長的舞臺，希望大家也都能在棒球道路上築夢踏實、美夢成真，未來也將持續推展各運動項目，讓熱愛運動的學生擁有更完善的運動環境。

▲桃園市體育總會棒球委員會楊家俍主任委員也支持棒壘球隊訓練器材一批給南崁高中、南崁國中等學校球隊 。（圖／記者王真魚攝）