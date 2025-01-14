洛杉磯野火逼近她家！大坂直美澳網難專心　請人拿女兒出生證明

▲日本網球名將大坂直美透露，洛杉磯野火正逼近她的住家。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本網球名將大坂直美贏得澳網女單首輪賽事後表示，她在美國洛杉磯的住家面臨野火威脅，因此難以專注比賽，而且請人去她家拿女兒的出生證明，避免重要文件遭殃。

路透社報導，大坂2019與2021年奪下澳洲網球公開賽女單金盃。她昨天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3擊敗法國對手賈西亞（Caroline Garcia），挺進第2輪，力拚復出後首冠，並且終結2021年澳網以來的冠軍荒。

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大坂接下來將迎戰大會第20種子、捷克選手穆霍娃（Karolina Muchova）。 27歲的大坂在日本出生，不過從小就住在美國，近年定居洛杉磯，並於2023年7月誕下女兒。

大坂昨天賽後受訪時表示：「我在看顯示火災的地圖時發現，野火距離我家僅3個街區，所以我請人去（家中）拿女兒的出生證明，因為我不知道燒到房子會變怎麼樣。」大坂也說：「在此將所有的愛傳遞洛杉磯。」

▲日本網球名將大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

大坂還說：「這一切對我來說確實很艱難，我覺得更加難受是因為我現在的家更像一個家，裡面有許多我與女兒的回憶。」

大坂也指出，「家中有許多東西，像是紀念品之類的物品。不過請人去家中拿東西時，總不能請他們帶走所有東西」。她承認這些事情讓她難以在比賽時全神貫注，但也表示這可能成為她拚戰的動力。

大坂說：「我人不在那邊（洛杉磯），所以不知道情況有多糟或糟到什麼程度，但我最感激的是家人都很安全。」 她說：「我不認為現在安全到可以返家，狀況仍不穩定，而這也激勵著我希望能在這邊拚久一點。」