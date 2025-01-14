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道奇、湖人等12支洛杉磯職業隊攜手　捐贈2.6億協助野火救援

記者游郁香／綜合報導

由於洛杉磯野火肆虐，NBA有3場比賽被推遲，NFL季後賽也移至亞利桑那州舉行，在NBA重啟洛城雙雄湖人、快艇主場賽事這天，洛杉磯12支職業隊宣布攜手捐贈800萬美元(約2.6億台幣)協助野火救援工作，這筆捐款將分配給多個機構，包括美國紅十字會、洛杉磯消防局基金會、世界中央廚房等。

洛杉磯12支職業體育隊伍，包括天使城隊、天使隊、閃電隊、快艇隊、道奇隊、安納罕鴨隊、銀河隊、國王隊、洛杉磯FC、湖人隊、公羊隊和火花隊等，承諾捐贈超過800萬美元，支持南加州火災的災民以及參與救火的第一線人員。

▲▼湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

這筆捐款將分配給多個機構，包括美國紅十字會、洛杉磯消防局基金會、世界中央廚房、各地的動物救援組織等。全球數位運動平台《Fanatics》也與這些隊伍合作，向被撤離的家庭分發價值300萬美元的商品，將在當地時間周五在道奇體育場、SoFi體育場和BMO體育場為這些家庭分發物品和補給品。這家服裝公司還推出「LA Strong」系列T恤，所有收益將捐贈給美國紅十字會和洛杉磯消防局基金會。

洛杉磯上周爆發了一系列大火，根據《洛杉磯時報》的報導，兩場最大的火災，一場發生在太平洋帕利塞德斯，另一場是發生在帕薩迪納和奧爾塔迪納的伊頓火災，截至當地時間周一早上，已造成至少25人死亡，死亡人數預計會繼續攀升。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人今日重啟主場賽事。（圖／達志影像／美聯社）

帕利塞德斯火災已經燒毀了超過23700英畝的土地，截至周一下午，火災只得到14%的控制。這場火災摧毀了超過5300棟建築，包括湖人主帥瑞迪克( JJ Redick)和勇士教頭柯爾(Steve Kerr)母親的家。伊頓火災則燒毀超過14117英畝的土地，摧毀約7000棟建築。

湖人與快艇今日重啟主場比賽，湖人在對戰馬刺一役發起了一項活動，鼓勵球迷帶著物資來到體育館。

「我們仍然像以往一樣承諾支持洛杉磯。」瑞迪克在一份聲明中說，「我們意識到，這不僅是我們的社區受到了影響。我們承諾盡我們所能幫助人們，我們將做到這一點。」

關鍵字： NBA湖人快艇MLB道奇大聯盟洛杉磯野火加州野火大火

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