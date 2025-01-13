新年沒輸過！溜馬終結NBA龍頭騎士12連勝　新控球之神卻爆傷勢

ANDREW NEMBHARD OFF THE GLASS FROM DEEP!



Pacers holding a late lead in Cleveland ???? pic.twitter.com/LuFnWXRD5q — NBA (@NBA) January 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

進入2025年(以美國時間計算)還未嚐敗績的溜馬，今(13)日強碰NBA本季龍頭騎士，儘管少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)只打了19分鐘就因左腿筋緊繃退場，印第安納仍克服上半場13分落後，下半場得分以68比40碾壓對手，終場以108比93終結騎士的12連勝。

franchise record 6th straight double-digit win ???? pic.twitter.com/sTgDLgao9B — Indiana Pacers (@Pacers) January 13, 2025

自去年12月9日敗給黃蜂後，溜馬先是拉出一波5連勝，進入2025年更是還沒輸過(以美國時間計算)，排名持續爬升。印第安納今日來到12連勝的聯盟龍頭騎士主場踢館，上半場陷入40比53、13分落後，更糟糕的是，上季贏得「新控球之神」稱號的哈利伯頓再次遭逢腿筋傷勢，整場只打了19分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溜馬少主哈利伯頓（左）再次爆出腿筋傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

23歲小將謝帕德(Ben Sheppard)下半場頂替哈利伯頓上陣，他此役上場22分鐘，4投2中貢獻5分、3助攻、2籃板和2抄截，正負值達到+11；溜馬的後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard)也挺身而出，攻下全隊最高的19分、4助攻和2籃板，印第安納此役共有6人得分上雙。

溜馬克服上半場的13分落後，下半場展現凶猛火力，3、4兩節得分以68比40碾壓騎士，第3節還只讓本季龍頭拿下18分，終場反以108比93獲勝，將連勝場次推進到第6場，也斬斷了克里夫蘭的12連勝，雙方2天後還要再次交手。

溜馬憑藉這波6連勝，戰績回升到22勝18敗，目前暫居東區第5，僅落後給第4的魔術0.5場勝差。不過少主哈利伯頓的傷勢引起擔憂，他此戰僅留下2分、1籃板、4助攻和1抄截的數據就傷退。

▲溜馬後場新星內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓上季好幾度受到腿筋傷勢困擾，他最初在去年1月傷到腿筋，因此缺席了10場比賽，回歸後效率大減，同樣的腿筋傷病在東區決賽再次發作，也提前終結了溜馬的冠軍夢。

哈利伯頓過去39場，場均能得18.5分、3.6籃板、8.9助攻和1.3抄截，投籃命中率44.7%、三分命中率36.3%、罰球命中率85.8%。

▲溜馬新控球之神哈利伯頓上季曾多次受腿筋傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）