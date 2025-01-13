運動雲

>

新年沒輸過！溜馬終結NBA龍頭騎士12連勝　新控球之神卻爆傷勢

記者游郁香／綜合報導

進入2025年(以美國時間計算)還未嚐敗績的溜馬，今(13)日強碰NBA本季龍頭騎士，儘管少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)只打了19分鐘就因左腿筋緊繃退場，印第安納仍克服上半場13分落後，下半場得分以68比40碾壓對手，終場以108比93終結騎士的12連勝。

自去年12月9日敗給黃蜂後，溜馬先是拉出一波5連勝，進入2025年更是還沒輸過(以美國時間計算)，排名持續爬升。印第安納今日來到12連勝的聯盟龍頭騎士主場踢館，上半場陷入40比53、13分落後，更糟糕的是，上季贏得「新控球之神」稱號的哈利伯頓再次遭逢腿筋傷勢，整場只打了19分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼溜馬少主哈利伯頓、後場新星內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓（左）再次爆出腿筋傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

23歲小將謝帕德(Ben Sheppard)下半場頂替哈利伯頓上陣，他此役上場22分鐘，4投2中貢獻5分、3助攻、2籃板和2抄截，正負值達到+11；溜馬的後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard)也挺身而出，攻下全隊最高的19分、4助攻和2籃板，印第安納此役共有6人得分上雙。

溜馬克服上半場的13分落後，下半場展現凶猛火力，3、4兩節得分以68比40碾壓騎士，第3節還只讓本季龍頭拿下18分，終場反以108比93獲勝，將連勝場次推進到第6場，也斬斷了克里夫蘭的12連勝，雙方2天後還要再次交手。

溜馬憑藉這波6連勝，戰績回升到22勝18敗，目前暫居東區第5，僅落後給第4的魔術0.5場勝差。不過少主哈利伯頓的傷勢引起擔憂，他此戰僅留下2分、1籃板、4助攻和1抄截的數據就傷退。

▲▼溜馬少主哈利伯頓、後場新星內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬後場新星內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓上季好幾度受到腿筋傷勢困擾，他最初在去年1月傷到腿筋，因此缺席了10場比賽，回歸後效率大減，同樣的腿筋傷病在東區決賽再次發作，也提前終結了溜馬的冠軍夢。

哈利伯頓過去39場，場均能得18.5分、3.6籃板、8.9助攻和1.3抄截，投籃命中率44.7%、三分命中率36.3%、罰球命中率85.8%。

▲▼溜馬新控球之神哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬新控球之神哈利伯頓上季曾多次受腿筋傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

佐佐木朗希習慣6天登板間隔　MLB球團面臨輪值挑戰

佐佐木朗希習慣6天登板間隔　MLB球團面臨輪值挑戰

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士有大聯盟機會　統一新方案

2杭州亞運象棋金牌3大師遭終身禁賽

3愛爾達取得WBC轉播權 將播61場賽事

4 大谷是這個宇宙中唯一價值7億的選手

5台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約

最新新聞

1溜馬斷騎士12連勝　新控球之神卻受傷

2台鋼拚票房A級　把握12強效應

3新人王曾子祐月薪25萬元

4台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約

5徐若熙曾峻岳雙雙進MLB視線！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366