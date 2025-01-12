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七六人一哥、替補中鋒全缺席！喬治改打5號位「覺得無聊」

▲七六人前鋒喬治被指派防守對方中鋒。（圖／路透）

▲七六人搖擺人喬治（右）被指派防守對方中鋒。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人當家MVP長人恩比德（Joel Embiid）與替補中鋒拉卓蒙德（Andre Drummond），過去3戰因腳傷同時缺陣，總教練納斯（Nick Nurse）為了解決禁區防守問題，指派搖擺人喬治（Paul George）在比賽中看防對方中鋒。喬治今（12）日卻表示，他還不太習慣，覺得打5號位「很無聊」。

恩比德因左腳扭傷缺席近3場比賽，而拉卓蒙德則因左腳趾挫傷，自1月4日就沒有參賽。總教練納斯指派身高203公分的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）擔任先發中鋒，並要求3巨頭之一喬治在比賽中與對手中鋒對位。

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昨日對陣鵜鶘，納斯在第4節推出小球陣容，以喬治擔任中鋒為主，搭配馬克西（Tyrese Maxey）、康西爾四世（Ricky Council IV）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、馬丁（Caleb Martin）。喬治在這段時間對位鵜鶘替補中鋒泰斯（Daniel Theis）。

▲七六人前鋒喬治被指派防守對方中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治（右）被指派防守對方中鋒覺得無聊。（圖／達志影像／美聯社）

喬治表示，對這新任務還不太適應，「我習慣了拚搶、跑動、追逐和穿越擋拆。說實話，打5號位讓我感到無聊，因為這對我來說不夠有挑戰性。但我也明白，納斯看重我的能力來封鎖內線，幫助防守並切斷傳球路線和突破路線。」他隨後補充說，「不過，我更喜歡追防小個子球員，與側翼進攻球員對位。」

▲七六人前鋒喬治被指派防守對方中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治（右）與太陽王牌杜蘭特（左）對位。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： NBA喬治恩比德馬克西七六人

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