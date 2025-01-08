去年第3次TJ手術復出　光芒2.7億元留住拉斯姆森

▲拉斯姆森（Drew Rasmussen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

光芒隊7日宣布與29歲右投拉斯姆森（Drew Rasmussen）達成協議，簽下一份兩年總值850萬美元（約新台幣2.7億元）的延長合約，避免進入薪資仲裁程序。

根據坦帕灣時報記者托普金（Marc Topkin）報導，合約包含50萬美元（約新台幣1,638萬元）的簽約獎金，今年年薪200萬美元（約新台幣6,554萬元），明年年薪550萬美元（約新台幣1.8億元），另有2026年價值800萬美元（約新台幣2.6億元）的球隊選擇權，若不執行則需支付50萬美元（約新台幣1,638萬元）的違約金。

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拉斯姆森2020年效力釀酒人隊登上大聯盟，隔年5月21日，與右投菲耶雷森（J.P. Feyereisen）一同從釀酒人隊交易而來，交換條件是內野手阿德梅斯（Willy Adames）和右投理查茲（Trevor Richards）。

他於2023年7月接受第三次Tommy John手術（右肘韌帶重建），去年8月7日重返賽場，主要擔任後援投手，出賽16場。這位右投在大聯盟五季生涯中，出賽99場，包括50場先發，戰績20勝12敗，2次救援成功，防禦率2.95。預計本季將重返先發輪值。