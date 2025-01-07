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高中木聯／李立威再見安打東體搶下分組第二　32強分組抽籤出爐

▲李立威自信再見安打。（圖／學生棒聯提供）

▲李立威自信再見安打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台東體中今日（7日）與彰化藝中上演延長賽激戰，在李立威敲出再見安打、黃宇昇後援4.1局無失分的優異表現下，終場以4比3險勝，確保高中木棒聯賽分組第二，晉級第二階段。

在西苑高中已確定分組第一的情況下，這場東體對彰藝之戰成為分組第二之爭。東體在1、3局各取得1分，但4局上遭彰藝連敲3支安打，一舉攻下3分反超。東體緊急換上黃宇昇，雖也被敲出安打，但失分算在前投手陳世展身上。直到7局下，彰藝發生失誤，讓東體追平比數，將戰局帶入延長賽「突破僵局制」。

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8局上彰藝遭連續三振，三上三下出局。下半局東體在1出局後，靠余新喆安打攻佔滿壘。此時彰藝投手連丟3個壞球，李立威抓住機會，揮出左外野安打，為球隊拿下勝利。

「這是他高中首次打出再見安打，3壞球時正常都會等投手，但他表示有百分百的自信，所以選擇出棒。」東體總教練陳峰岳讚賞李立威今日整體打擊表現優異。

黃宇昇則是另一位功臣，他後援4.1局僅被敲2支安打無失分，送出7次三振、投出最快144公里球速。陳峰岳表示：「他之前在新北U18賽事對高雄市投到最後一局被逆轉，我有做心理建設。今天他投球敢對決，加上球速夠快，是場關鍵的優質表現。」

搶下分組第二後，陳峰岳強調這是一場重要勝利，可避免在第二階段和同樣分組第二的穀保家商、平鎮高中等強隊抽在同組。第一階段賽程結束後，32支晉級隊伍進行分組抽籤組合，將在2月13日展開第二階段賽事。

▲▼木棒聯賽第二階段賽程。（圖／學生棒聯提供）

▲木棒聯賽第二階段賽程。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 台東體中彰化藝中高中木棒聯賽延長賽高中棒球

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