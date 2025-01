活塞擺脫大爛隊臭名！隔5年4連勝　狀元康寧漢2戰轟72分

▲活塞狀元康寧漢(左)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

美國職籃NBA底特律活塞,今天靠著狀元後衛康寧漢攻下32分、9助攻帶動下,在主場以118比115力克波特蘭拓荒者,這也是活塞自2019年3月後,再度取得4連勝。

Cade goes baseline for the tough bucket pic.twitter.com/BJ3AJUVyHj