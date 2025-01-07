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NBA單周MVP出爐！約基奇鬼神「場均36+16+11大三元」獲獎

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（7）日公布東、西區第11周最佳球員。塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）場均貢獻25.5分、8籃板、4.5助攻、1.2抄截，勇奪本周東區最佳球員；西區則是由金塊王牌中鋒約基奇（Nikola Jokic）拿下，他繳出場均36.5分、16.5籃板、11.3助攻、2抄截，附帶88.9%的罰球命中率，率領金塊打出3勝1敗。

約基奇生涯16次獲得單周最佳球員，本季已經是第2度獲獎，他目前數據非常驚人，除了上週場均36.5分、16.5籃板、11.3助攻、2抄截外，本季31場出賽能得31.5分、13籃板、9.7助攻，3項數據均位居聯盟前3，而三分球命中率更以47.3%名列聯盟榜首。

坦圖上週率領塞爾提克打出3勝1敗佳績，場均貢獻25.5分、8籃板、4.5助攻、1.2抄截。這是他生涯第12度獲得單周最佳球員，排名綠衫軍隊史第3，僅次於皮爾斯（Paul Pierce，17次）和大鳥柏德（Larry Bird，15次）。

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▲NBA第11周最佳球員由塞爾提克坦圖、金塊約基奇奪得。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA第11周最佳球員由塞爾提克坦圖、金塊約基奇奪得。（圖／達志影像／美聯社）

截至7日，約基奇領軍的金塊以20勝14敗排名西區第4，坦圖率領的塞爾提克則以26勝10敗位居東區第2，2隊將於明（8）日在金塊主場正面對決。

第11周的單周最佳候選球員還包括：

西區
戴維斯（Anthony Davis）（湖人）
詹姆斯（Lebron James）（湖人）
福克斯（De'Aaron Fox）（國王）
蒙克（Malik Monk）（國王）
吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（雷霆）
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）（馬刺）

東區
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）（公鹿）
康寧漢（Cade Cunningham）（活塞）
恩比德（Joel Embiid）（七六人）
賈蘭德（ Darius Garland ）（騎士）
哈利伯頓（Tyrese Haliburton）（溜馬）
懷特（Coby White）（公牛）

 
關鍵字： NBA約基奇坦圖MVP

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