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畢爾願為熱火等3隊放棄交易否決權　太陽主帥將他降為替補原因曝

記者游郁香／綜合報導

本季薪資高達5020萬美元(約16億台幣)的太陽3巨頭成員畢爾(Bradley Beal)，昨(6)日傳出被降為替補，由於鳳凰城似乎正在積極爭取熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)，這個消息引發各種揣測。資深記者甘巴多羅(John Gambadoro)今(7)日披露，畢爾願為了湖人、熱火和金塊等3隊放棄「交易否決權」。

畢爾來到太陽第2季，過去23場繳出場均17.8分、3.7籃板和3.1助攻，表現差強人意，他與3巨頭成員杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)本季只一起打了13場比賽，教練團就決定將他降為替補，與他一起被下放板凳的還有中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)。

▲▼太陽畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

談到這個決定，太陽主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)強調，「我只是覺得我們需要做出一些改變，你得找出最佳的組合，對我們來說，他們是兩個重要的球員、兩個非常好的球員……這是一個良好且健康的對話。」

由於太陽最近被點名是對熱火一哥巴特勒最有興趣的隊伍，儘管擁有交易否決權，畢爾仍是最可能的交易籌碼，他與湖人天王詹姆斯(LeBron James)是聯盟唯2有「霸王條款」的球星。

▲▼太陽畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾、杜蘭特（中）。（圖／達志影像／美聯社）

鳳凰城資深記者甘巴多羅爆料，在被交易來太陽之前，畢爾本可以被交易到公鹿，但被他拒絕了，現在他願意為湖人、熱火和金塊等3隊放棄交易否決權。

洛城媒體分析，湖人目前對畢爾並不感興趣，且湖人和太陽之間的交易幾乎是不可能的，兩隊薪資都超過「第一層硬上限」，這意味著任何一方都不能在交易中拿回超過他們送出的薪資。畢爾本季薪資5020萬美元，下季5360萬美元，2026-27賽季有一個5710萬美元的球員選項。

關鍵字： NBA太陽畢爾熱火湖人金塊

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