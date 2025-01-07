畢爾願為熱火等3隊放棄交易否決權　太陽主帥將他降為替補原因曝

"I just feel like we needed to make a change... You gotta figure out your best combinations... They are two important players to us. Two very good players for us... It's being good, healthy conversations."



Suns coach Mike Budenholzer on removing Bradley Beal and Jusuf Nurkic… pic.twitter.com/nqMR8w2r1X — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

本季薪資高達5020萬美元(約16億台幣)的太陽3巨頭成員畢爾(Bradley Beal)，昨(6)日傳出被降為替補，由於鳳凰城似乎正在積極爭取熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)，這個消息引發各種揣測。資深記者甘巴多羅(John Gambadoro)今(7)日披露，畢爾願為了湖人、熱火和金塊等3隊放棄「交易否決權」。

畢爾來到太陽第2季，過去23場繳出場均17.8分、3.7籃板和3.1助攻，表現差強人意，他與3巨頭成員杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)本季只一起打了13場比賽，教練團就決定將他降為替補，與他一起被下放板凳的還有中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)。

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▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

談到這個決定，太陽主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)強調，「我只是覺得我們需要做出一些改變，你得找出最佳的組合，對我們來說，他們是兩個重要的球員、兩個非常好的球員……這是一個良好且健康的對話。」

由於太陽最近被點名是對熱火一哥巴特勒最有興趣的隊伍，儘管擁有交易否決權，畢爾仍是最可能的交易籌碼，他與湖人天王詹姆斯(LeBron James)是聯盟唯2有「霸王條款」的球星。

▲太陽畢爾、杜蘭特（中）。（圖／達志影像／美聯社）



鳳凰城資深記者甘巴多羅爆料，在被交易來太陽之前，畢爾本可以被交易到公鹿，但被他拒絕了，現在他願意為湖人、熱火和金塊等3隊放棄交易否決權。

洛城媒體分析，湖人目前對畢爾並不感興趣，且湖人和太陽之間的交易幾乎是不可能的，兩隊薪資都超過「第一層硬上限」，這意味著任何一方都不能在交易中拿回超過他們送出的薪資。畢爾本季薪資5020萬美元，下季5360萬美元，2026-27賽季有一個5710萬美元的球員選項。