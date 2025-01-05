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李啓瑋下半場發威！攻城獅仍苦吞4連敗　外籍教頭點出近期困境

▲▼攻城獅李啓瑋、高國豪、雙獅女孩、 統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、攻城獅Muse Girls侯芳 。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅李啓瑋 。（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹攻城獅今(5)日在主場迎戰新北中信特攻，共吸引3447位獅紫軍進場應援。攻城獅第2節進攻當機，遭特攻擴大分差，本場最多落後22分，末節射手李啓瑋跳出砍分，一度幫助攻城獅追到4分差，可惜最後兩分鐘未能扳平戰局，終場以75比83苦吞4連敗，總教練威森賽後直言，必須學習在比賽中先取得領先並維持到最後。

▲▼攻城獅李啓瑋、高國豪、雙獅女孩、 統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、攻城獅Muse Girls侯芳 。（圖／攻城獅提供）

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▲攻城獅高國豪。（圖／攻城獅提供）

攻城獅今日面對中信特攻，也是近一個月內雙方的第3次對決。攻城獅在第2節遇到亂流後，雖在下半場曾追近比分，仍無法改變戰局。

總教練威森表示，「第二節我們團隊能量不足，沒有打出應有的團隊球風。我們在這幾場比賽都是先讓比數被拉開後才反彈，雖然有將落後分數縮小，但還是沒辦法拿下勝利，我們必須學習在比賽中先取得領先並維持到最後。」

李啓瑋今日拿下13分、3抄截，得分皆集中在下半場，特別是末節飆進兩記三分彈，幫助球隊重回戰局，他說，「近期自己處於低潮期，很謝謝主場的每一位獅紫軍在我上場前都會奮力喊聲幫我加油！除了球迷以外，我也很感謝教練團給予我信心，幫助我漸漸回到正軌。」

▼攻城獅主場週活動 。（圖／攻城獅提供）

▲▼攻城獅李啓瑋、高國豪、雙獅女孩、 統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、攻城獅Muse Girls侯芳 。（圖／攻城獅提供）

▲▼攻城獅李啓瑋、高國豪、雙獅女孩、 統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、攻城獅Muse Girls侯芳 。（圖／攻城獅提供）

▲▼攻城獅李啓瑋、高國豪、雙獅女孩、 統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、攻城獅Muse Girls侯芳 。（圖／攻城獅提供）

▲▼攻城獅李啓瑋、高國豪、雙獅女孩、 統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、攻城獅Muse Girls侯芳 。（圖／攻城獅提供）

今日DV萬獸之王主題週由Muse Girls與Uni-Girls攜手帶來精彩表演，雙獅女孩也在賽後進行簽名會，吸引全台獅子軍熱情參與。本週末攻城獅首度推出女孩肖像紀念棒球及雙獅紀念棒球，兩日共售出超過一千五百顆。另外，攻城獅與統一7-ELEVEn獅聯乘推出的雙獅球衣也大受好評，雙獅主題棒球衣與球衣皆售出超過百件，聯名服飾總銷售突破兩百五十件。

關鍵字： TPBL新竹攻城獅李啓瑋

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