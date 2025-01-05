運動雲

>

謝亞軒「代打」控衛貢獻14分7助攻　中信特攻客場戰勝攻城獅

▲▼新北中信特攻謝亞軒、洋將德芬。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻謝亞軒（右）。（圖／TPBL提供）

文／中央社

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻今天踢館攻城獅主場，儘管特攻控衛全部掛病號，但靠著謝亞軒貢獻14分、7籃板、7助攻，以及洋將德芬挹注23分帶動下，仍以83比75獲勝。

特攻當家控球後衛林韋翰自從開完刀後，本季至今都還沒上場，主力後衛魏嘉豪今天也因為扭傷腳踝缺席；特攻不得已，今天決定用謝亞軒、黃泓瀚、施晉堯等3名鋒線球員分擔控球重任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特攻首節就以24比21領先，半場結束再以50比34擴大優勢，主場作戰的新竹御嵿攻城獅，上半場團隊命中率僅24.4%，完全找不到自家籃框準度。

▲▼新北中信特攻謝亞軒、洋將德芬。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

易籃後特攻一度領先達全場最多的22分，不過攻城獅此時祭出1-3-1的壓迫防守，逐漸蠶食落後差距，終場前1分52秒，靠著李啟瑋的三分球破網，追到僅剩4分差距，只可惜後繼無力，只能看著特攻揚長而去。

特攻「帥哥射手」謝亞軒賽後接受轉播單位訪問表示，這場比賽沒有控球後衛，「所以賽前全隊就都有開會，講好我們要多承擔一些責任。」

謝亞軒強調，對手在下半場改變了防守方式，「導致我們在處理球的時候發生太多不必要的失誤，後來是靠著教練的指示和戰術，才慢慢穩住陣腳。」

特攻除了德芬（Tevin Mack）攻下23分外，施晉堯也貢獻10分、9籃板、6助攻的全能表現；攻城獅雖有4人得分達雙位數，但僅以高國豪的16分最高，而團隊命中率只有33.7%是最大落敗主因。

▲▼新北中信特攻謝亞軒、洋將德芬。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻洋將德芬。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新北中信特攻謝亞軒德芬新竹攻城獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

網羅兄弟左投艾士特　台鋼雄鷹開季6洋將底定

網羅兄弟左投艾士特　台鋼雄鷹開季6洋將底定

再生工廠新進3土投　葉總：確實有一點挑戰性

再生工廠新進3土投　葉總：確實有一點挑戰性

籃籃未來動向連會長都關注！蔡其昌送暖喊話：尊重支持妳選擇

籃籃未來動向連會長都關注！蔡其昌送暖喊話：尊重支持妳選擇

樂天捕手戰力買保險　春訓邀請台鋼邱邦測試

樂天捕手戰力買保險　春訓邀請台鋼邱邦測試

「韓國天才」金慧成加盟道奇 美媒點出殘酷現實

「韓國天才」金慧成加盟道奇 美媒點出殘酷現實

巴特勒聯手柯瑞可能性曝　勇士積極追求場均20分10籃板「白魔獸」

巴特勒聯手柯瑞可能性曝　勇士積極追求場均20分10籃板「白魔獸」

林哲瑄抽中集團尾牙頭獎10萬　全數捐出幫助弱勢

林哲瑄抽中集團尾牙頭獎10萬　全數捐出幫助弱勢

頭號種子南華4敗出局　文化江沁恩119球完投勝

頭號種子南華4敗出局　文化江沁恩119球完投勝

兄弟推派陳琥等4土投赴美進修　王建民從旁協助觀察

兄弟推派陳琥等4土投赴美進修　王建民從旁協助觀察

蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

網羅兄弟左投艾士特　台鋼雄鷹開季6洋將底定

再生工廠新進3土投　葉總：確實有一點挑戰性

籃籃未來動向連會長都關注！蔡其昌送暖喊話：尊重支持妳選擇

樂天捕手戰力買保險　春訓邀請台鋼邱邦測試

「韓國天才」金慧成加盟道奇 美媒點出殘酷現實

巴特勒聯手柯瑞可能性曝　勇士積極追求場均20分10籃板「白魔獸」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1網羅兄弟左投　台鋼開季6洋將定

2再生工廠新進3土投　葉總：挑戰

3蔡其昌送暖喊話籃籃：尊重支持妳選擇

4樂天買保險　春訓邀台鋼邱邦測試

5金慧成挑戰MLB！美媒點出殘酷現實

最新新聞

1謝亞軒「代打」控衛貢獻14分7助攻

2台鋼出國移訓有想法　計畫飛沖繩

3兄弟派陳琥等4土投赴美　王建民助觀察

4頂尖中鋒對決！ 約基奇46分準大三元

5吳芳嫺新年首站就奪冠！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

【感性的棒球魂】看中華隊贏下冠軍！一旁男生感動到哭出來TT

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366