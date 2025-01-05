謝亞軒「代打」控衛貢獻14分7助攻　中信特攻客場戰勝攻城獅

▲新北中信特攻謝亞軒（右）。（圖／TPBL提供）

文／中央社

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻今天踢館攻城獅主場，儘管特攻控衛全部掛病號，但靠著謝亞軒貢獻14分、7籃板、7助攻，以及洋將德芬挹注23分帶動下，仍以83比75獲勝。

特攻當家控球後衛林韋翰自從開完刀後，本季至今都還沒上場，主力後衛魏嘉豪今天也因為扭傷腳踝缺席；特攻不得已，今天決定用謝亞軒、黃泓瀚、施晉堯等3名鋒線球員分擔控球重任。

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特攻首節就以24比21領先，半場結束再以50比34擴大優勢，主場作戰的新竹御嵿攻城獅，上半場團隊命中率僅24.4%，完全找不到自家籃框準度。

▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

易籃後特攻一度領先達全場最多的22分，不過攻城獅此時祭出1-3-1的壓迫防守，逐漸蠶食落後差距，終場前1分52秒，靠著李啟瑋的三分球破網，追到僅剩4分差距，只可惜後繼無力，只能看著特攻揚長而去。

特攻「帥哥射手」謝亞軒賽後接受轉播單位訪問表示，這場比賽沒有控球後衛，「所以賽前全隊就都有開會，講好我們要多承擔一些責任。」

謝亞軒強調，對手在下半場改變了防守方式，「導致我們在處理球的時候發生太多不必要的失誤，後來是靠著教練的指示和戰術，才慢慢穩住陣腳。」

特攻除了德芬（Tevin Mack）攻下23分外，施晉堯也貢獻10分、9籃板、6助攻的全能表現；攻城獅雖有4人得分達雙位數，但僅以高國豪的16分最高，而團隊命中率只有33.7%是最大落敗主因。

▲新北中信特攻洋將德芬。（圖／TPBL提供）