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團隊士氣崩了？　熱火「沒巴特勒首戰」狂輸西區倒數爵士36分

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火與巴特勒（Jimmy Butler）公開鬧翻後，今（5）日迎來首場比賽，面對西區戰績倒數第2的爵士，在少了被禁賽的「士官長」之下，南灘大軍狂輸36分，爵士先發則是全員得分上雙，且板凳出發的森薩博（Brice Sensabaugh）砍下全場最高34分。

▲▼熱火與一哥巴特勒鬧翻首戰，狂輸給西區倒數第2爵士36分。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火與一哥巴特勒鬧翻後首戰，狂輸給西區倒數第2爵士36分。（圖／達志影像／美聯社）

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首節雙方旗鼓相當，熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）先投進三分後，又立馬進帳2記中距離得4分，打出一波9比1小高潮。爵士很快做出回應，「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）2分進算加罰，凱斯勒（Walker Kessler）在禁區肆虐，把比數追到首節結束的22平，凱斯勒首節就攻得4分、7籃板。

次節是比賽分的水嶺，柯林斯（John Collins）開局展現強大存在感，得到6分並抓下3籃板，森薩博替補上場，先命中三分後，助攻柯林斯跳投得2分，又命中中距離與三分球，在次節上場9分39秒，得到12分、5籃板，助爵士單節以40比19的攻勢壓倒熱火，取得62比41領先進入中場休息。

第3節熱火無力反擊，還被馬卡南多次找到空檔出手得分。第4節森薩博進攻火力爆棚，他打滿12分鐘，在前5次的三分球出手全數命中之下，單節進帳20分，帶領爵士取得全場最大的112比69、43分領先，終場爵士就以136比100大勝熱火。

本場是熱火歷史上失分第6多的主場敗仗，輸了36分，也是自2020年12月30日以144比97、47分敗給公鹿以來最慘的一役。

爵士本場在籃板球上以63比42完勝熱火，每位先發都有至少4籃板，且他們都有雙位數的得分。柯林斯砍24分、塞克斯頓（Collin Sexton）17分、馬卡南15分、凱斯勒14分、喬治（Keyonte George）11分；板凳出發的森薩博是本場關鍵人物，全場他得到34分、7籃板、2抄截，三分球11投7中。

▲爵士森薩博砍下34分。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士森薩博砍下34分。（圖／達志影像／美聯社）

敗隊熱火無人得分破20，當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）表現差強人意，僅得4分、8籃板，出手6投盡墨；約維奇收穫全隊最高17分、2抄截、2阻攻；「英雄哥」希洛（Tyler Herro）15分、6助攻。

 
關鍵字： NBA巴特勒阿德巴約森薩博熱火爵士

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