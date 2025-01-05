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羅伯斯與栗山對談！揭「1棒翔平」秘辛 貝茲讓位內幕

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）與2023年WBC日本代表隊總教練、現任日本火腿CBO（首席棒球官）栗山英樹於新春特別對談中，圍繞如何激勵球員、大谷翔平的打線位置調整等話題展開深入交流。兩位曾率隊登頂世界之巔的名帥，分享了許多執教理念與故事。

信任是激勵關鍵　羅伯斯的激勵之道

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栗山率先提問，「2024年道奇奪冠，卻有那麼多球員受傷，一定很辛苦吧？」 羅伯斯表示，「面對這種困境，我唯一能自豪的，是不斷讓球員保持信心。即便傷兵滿營，我仍持續給予他們信任。」

他接著示範如何鼓舞球員，對栗山說，「栗山，我相信你。但如果你不相信自己，那一切都無法實現。我們有能力奪冠，讓我們彼此信任吧！」栗山聽後笑稱：「雖然一半聽不懂（因為是英語），但非常感動！」

羅伯斯分享了2024年唯一一次全隊會議的故事。當時球隊在對戰勇士隊的系列賽中連輸兩場，他選擇當眾點名表現不佳的先發投手布勒（Walker Buehler）。 「我對他說，你必須改變，現在是時候了！雖然其他球員覺得這樣施壓過於嚴苛，但這其實是給布勒自信的策略。」布勒最終成功幫助球隊獲勝。

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

打線安排：尊重球員意願與戰術需求

談及打線安排，羅伯斯透露，大谷翔平加入後，他曾與貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及大谷進行討論。貝茲希望打1或2棒，大谷表示「隨意」，而弗里曼則不願打1棒。最終決定貝茲1棒、大谷2棒、弗里曼3棒。 然而，隨著貝茲在6月左手骨折，大谷改打1棒，並展現驚人火力。

羅伯斯回憶當時情況，「我問翔平你想打1棒嗎？他回答Yup（口語的Yes）。然後他開始接連打出全壘打…就在貝茲歸隊前，他來問我，我回來後是打1棒還是2棒？我問他，那你覺得呢？他說我想打2棒！」

「球員能這樣給出答案，真的很感謝。當貝茲打2棒時，打順是左、右、左的排列，這樣對手即使派左投對付翔平，也必須面對後面的右打者貝茲，這樣對我們有利。而對翔平來說，我也希望他能在一場比賽中有5個打席的機會。」羅伯斯說。

展望未來：持續突破界限

兩位總教練在對談中，對彼此的執教方式和理念表示高度認同。他們都相信，無論是對球員的激勵還是戰術安排，核心在於信任與尊重，這也是打造世界冠軍的重要基石。

關鍵字： 教練激勵打線大谷翔平信任

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