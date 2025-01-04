高中木聯／社區轉科班新社何梓揚投出一片天　盼擁陳韻文大心臟

▲新社高中何梓揚。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段4日賽事，台中市新社高中出戰苗栗縣中興商工，何梓揚後援3局奪4次三振，搶下勝利。從野手轉投手的他分享投球心得，表示最想學習陳韻文擁有大顆心臟，能在關鍵時刻化解危機。

新社高中全場僅4支安打，靠著中興商工6次守備失誤、7次四死球保送，提前5局拿下勝利。球隊前一戰以0比7不敵彰化藝中，此戰則面對實力有落差的對手搶下首勝。

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新社高中總教練蔡秉師表示：「多是靠對手失誤得分，打擊還是要加油，要提升得點圈的攻擊能力。」他指出先發投手莊和安好球帶沒有投在設定位置，後援投手何梓揚好球機率高，一直鼓勵他積極進攻好球帶，雖然有幾顆失投球，但整體表現不錯。

何梓揚曾在新竹市民富國小打球，國中時因父母反對而中斷，不過仍參加社區棒球，後來再報考新社高中。何梓揚坦言：「國小畢業後媽媽反對打球，但我還是很想打，一直盧，加上不愛讀書，最後就讓我去打球。」

雖然國小時期每天練球，但當時懵懵懂懂，何梓揚認為自己直到高中練球才有明確目標。升上高中一開始擔任三壘手，後來轉任捕手，升高二暑假開始擔任投手。轉換角色的過程雖有壓力，他仍告訴自己要放輕鬆。「一開始會緊張，現在覺得緊張也沒用，就放輕鬆享受比賽。」

最喜歡的職棒投手是陳韻文，何梓揚說：「他在緊急時刻都能止血，希望能跟他一樣有大顆心臟。」高中畢業後的目標是考上大學，延續棒球生涯。