台鋼自主培訓選手顏郁軒、湯家豪被轉正　獲正式球員合約

▲台鋼雄鷹自主培訓選手顏郁軒（右）、湯家豪（左）獲得正式球員合約。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼雄鷹兩位自主培訓選手顏郁軒、湯家豪2024球季在二軍例行賽繳出亮眼成績單，顏郁軒4轟為全隊最多、湯家豪打擊率突破3成，兩人認真訓練、努力不懈的態度，也獲得球團肯定，2024年底已簽下正式球員合約，成為繼葉保弟、黃勃睿之後，隊史第3和第4位自主培訓轉正式球員。

兩位選手2025年以新身份展開新球季，顏郁軒背號從003改為5，湯家豪背號從127改為36。

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顏郁軒在2022年9月以自主培訓身份入團，同為「創隊鷹雄」一員，跟著台鋼雄鷹一起成長，2024年破繭而出，在二軍例行賽68場出賽，184打數49安打，打擊率0.266，4發全壘打是陣中最多，尤其9月衝出一波高峰，單月44打數20安打，打擊率0.455，猛轟3發全壘打。

二軍賽季結束後參與冬季聯盟，顏郁軒延續火燙打擊手感，17場出賽45打數14安打、包含1發全壘打，打擊率0.311僅次於台鋼雄鷹隊友陳世嘉0.342，為台灣海洋團隊第2高。

湯家豪2023年秋訓隨台鋼雄鷹訓練，期間自辦賽4場出賽7打數5安打，之後隨隊參與冬季聯盟，4場出賽10打數3安打，打擊率3成，在該年冬盟冠軍賽賽前，台鋼雄鷹宣布簽下湯家豪為自主培訓選手。

2024年湯家豪在二軍例行賽47場出賽，111打數34安打，打擊率0.306，打擊表現依舊穩定；守備方面，二壘23場、游擊14場、三壘13場出賽，總計149次守備機會3次失誤，守備率0.980。