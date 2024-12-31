12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

記者楊舒帆／台北報導

「每一樣展示品都藏著故事。」「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」31日舉行開展記者會，12強賽奪冠功臣曾豪駒總教練回憶起捧盃時刻時說，「從朱育賢交給我冠軍最後一球的畫面，到全隊一起舉起獎杯的心情，每一段都值得回味。」曾頌恩與江國豪也各自分享值得一看的展品。

▲▼12強特展展品。（圖／記者楊舒帆攝）

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展覽除了展出重達12公斤的冠軍獎盃外，還包含擊出9支全壘打的球棒、實戰球衣、每日行程表、先發打序白板、冠軍獎牌、決賽比賽記錄表、陳傑憲MVP獎牌，以及林家正拿下的三壘壘包等珍貴文物。

中職會長蔡其昌透露，這次展覽地點別具意義，「台灣第一座棒球場就在博物館窗外一角。」他表示，雖然是「非計畫中的冠軍」，場地空間有限，但策展團隊仍努力打造出氣勢非凡的展台，「每次看到都很感動，尤其是與總統一起站在展台前，東京巨蛋奪冠的感動又湧上心頭。」

▲▼12強特展開展記者會。（圖／中職提供）

記者會上賴清德總統突然詢問主視覺照片中的表情故事，讓江國豪、曾頌恩措手不及。「當下真的嚇到發抖，只能強裝鎮定回答。」曾頌恩笑著說。他特別推薦每日行程表中的勵志小語，「這是球迷平常看不到的一面。」江國豪則認為最後一球最有意義，「希望能與大家分享這份榮耀。」

「希望下一次世界冠軍，不要讓大家等太久。」曾豪駒最後說，球迷除了看展，重溫比賽畫面也能喚起美好回憶，「我們會繼續努力。」

▲▼12強特展展品。（圖／記者楊舒帆攝）