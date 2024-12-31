綠軍「活佛」隊史三分榜超越大鳥　追逐雷槍還差148球

It is so Al Horford to be 0-8 from three and hit this one pic.twitter.com/OnajlpRqzT — Noa Dalzell (@NoaDalzell) December 30, 2024

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克昨（30）日在主場114比123不敵溜馬，綠軍資深中鋒霍佛德（Al Horford）先發登場30分39秒，得到5分、5籃板、3助攻，三分球10投1中。值得一提的是，這記唯一的三分讓他超越大鳥柏德（Larry Bird），成為塞爾提克隊史三分球命中數榜第7名，接下來將追趕排行第6的傳奇射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）。

霍佛德本季迎來NBA生涯的第18個賽季，他在塞爾提克效力7年，綠軍生涯例行賽出賽430場，場均能得11.4分、6.8籃板、3.7助攻、1.1阻攻，三分命中率達39.3％，場均命中1.5顆三分。

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▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

30日的比賽，霍佛德在右側底角接獲布朗（Jaylen Brown）傳球，投進綠軍生涯第650記三分球，成功超越柏德的649記，升至隊史第7名。

塞爾提克隊史三分球命中數最多的是皮爾斯（Paul Pierce）有1823記，現任綠軍一哥坦圖（Jayson Tatum）1408記排第2，第3名是布朗投進1093記。排名第6的是艾倫，總計有798記三分，霍佛德距離艾倫還差148球。

Horford getting 650 3s passing Larry for 7th in Celtics history pic.twitter.com/FOdjbCQ31I — Bri Marie D (@BriMarieD) December 30, 2024

本賽季的霍佛德場均可得9.1分、5.3籃板、2.2助攻，三分命中率達38.0％，場均命中2.1顆三分。