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賴清德好奇12強奪冠「表情包」　江國豪、曾頌恩親解真相

▲▼賴清德總統出席12強冠軍開展記者會。（圖／截自CPBLYT頻道）

▲中華隊曾豪駒、江國豪、曾頌恩出席特展記者會。（圖／截自CPBLYT頻道）

記者楊舒帆／台北報導

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」今日舉行開展記者會，12強英雄曾頌恩、江國豪出席時，總統賴清德化身棒球迷，突襲詢問照片中的神情故事，兩人的回答令全場驚豔。

「那是準備投三振打者的滑球。」面對賴清德詢問主視覺照片中咬緊牙根的表情，「萬能右腕」江國豪立即作答。他也分享了最難忘的展品故事：「最後一顆球讓我們能與大家分享奪冠過程，重溫當時情境。」江國豪特別提到，他的獎牌在賽後有些脫落，「是我老婆幫我縫合起來的」，還有聯盟工作人員準備的「無敵星星」，「大家都說有無敵星星就會有好表現。」他表示很期待能帶岳父全家來分享這份榮耀。

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▲▼江國豪、曾頌恩出席12強特展記者會。（圖／CPBLTV頻道）

▲▼江國豪（上）、曾頌恩（下）出席12強特展記者會。（圖／CPBLTV頻道）

▲▼江國豪、曾頌恩出席12強特展記者會。（圖／CPBLTV頻道）

當賴清德好奇詢問曾頌恩照片中炯炯有神的眼神時，這位12強賽英雄回答：「那是想為球隊多貢獻一支安打的眼神。」曾頌恩也透露，特展中最令他印象深刻的是球迷送的「全面6」骰子，「就像我們一路從預賽打到冠軍賽，每一面都是完美的6分。」他笑說家人一直很好奇全壘打球棒、壘包的模樣，「終於能帶他們來近距離觀賞了。」

這場特展將展出包含冠軍隊史性時刻的重要文物，讓球迷能一窺12強賽奪冠背後的動人故事。賴清德也化身球迷，與兩位英雄的互動，為特展揭開序幕增添溫馨氣氛。

▲▼賴清德總統出席12強冠軍開展記者會。（圖／截自CPBLYT頻道）

▲賴清德總統出席12強冠軍開展記者會。（圖／截自CPBLYT頻道）

關鍵字： 特展12強英雄冠軍總統賴清德球迷

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