灰狼蟻人本季罰款累積830萬台幣！NBA警告會「越罰越多」

▲艾德華茲本季遭NBA罰款4次,累積金額高達830萬台幣。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼一哥「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)日前在賽後直播的訪問中爆粗口,遭NBA罰款10萬美元(約台幣328萬)。截至今(31)日,本季艾德華茲已遭聯盟罰款4次,光12月就有3次,總計累積23萬5000美元(約台幣830萬)的罰款。

艾德華茲日前對陣火箭,在賽後訪問用了1個F開頭與2個S開頭的字眼,「我得投進,s***。」「沃克(Nickeil Alexander-Walker)找到了我,我想s***,我要爭取勝利,就像亞瑞納斯(Gilbert Arenas)說的,『我才不打延長賽』,所以去他的(f*** it)。」遭聯盟罰款10萬美元(約台幣328萬)。

Anthony Edwards: "Like Gibert Arenas said, I don't do overtime, so f*ck it" pic.twitter.com/NAzSRm8De6