灰狼蟻人本季罰款累積830萬台幣！NBA警告會「越罰越多」

▲艾德華茲本季遭NBA罰款4次，累積金額高達830萬台幣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）日前在賽後直播的訪問中爆粗口，遭NBA罰款10萬美元（約台幣328萬）。截至今（31）日，本季艾德華茲已遭聯盟罰款4次，光12月就有3次，總計累積23萬5000美元（約台幣830萬）的罰款。

艾德華茲日前對陣火箭，在賽後訪問用了1個F開頭與2個S開頭的字眼，「我得投進，s***。」「沃克（Nickeil Alexander-Walker）找到了我，我想s***，我要爭取勝利，就像亞瑞納斯（Gilbert Arenas）說的，『我才不打延長賽』，所以去他的(f*** it)。」遭聯盟罰款10萬美元（約台幣328萬）。

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Anthony Edwards: "Like Gibert Arenas said, I don't do overtime, so f*ck it" pic.twitter.com/NAzSRm8De6 — CJ Fogler (@cjzero) December 28, 2024

艾德華茲最近因不當言論和行為屢受NBA罰款，11月時，艾德華茲在比賽中做出不雅手勢被罰3萬5000美元（約台幣114萬）；進入12月後，他先在賽後（7日對勇士）發表不當言論，被罰2萬5000美元（約台幣82萬），22日再度對陣勇士，因批評裁判被罰7萬5000美元（約台幣246萬）。

NBA官方警告，對艾德華茲的罰款金額，會基於過往違規紀錄計算，若繼續有不當言行，將會「越罰越多」。