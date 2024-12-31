NBA單周MVP出爐！馬克西率七六人退衛冕軍「首度3連勝」獲獎

NBA Players of the Week for Week 10.



West: Shai Gilgeous-Alexander (@okcthunder)

East: Tyrese Maxey (@sixers) pic.twitter.com/mm4Lm0j5Nh — NBA (@NBA) December 30, 2024

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（31）日公布東、西區第10周最佳球員，費城七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）帶隊打出3連勝，生涯第2次榮獲東區單周MVP；西區則是雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他繳出場均35.8分，助球隊4戰全勝。

這是馬克西自去年10月再度獲得NBA單周最佳球員，上周他帶領七六人拉出3連勝，包括戰勝衛冕軍塞爾提克，一掃季初戰績不佳陰霾。馬克西3戰場均32.3分、4.7籃板、8.7助攻以及2.7抄截，在恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）傷癒歸隊狀態不穩之際，他成為七六人的進攻核心。

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▲七六人馬克西獲NBA第10周最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

吉爾吉斯-亞歷山大時隔一年再度獲選單周最佳球員，他上周場均得到35.8分、6.5籃板和6助攻，截至今（31）日，雷霆以26勝5敗位居西區榜首，並處於11連勝中，吉爾吉斯-亞歷山大的穩定發揮功不可沒。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大獲NBA第10周最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）



第10周的單周最佳候選球員還包括：

東區

布朗森（Jalen Brunson）（尼克）

康寧漢（Cade Cunningham）（活塞）

希洛（Tyler Herro）（熱火）

杭特（De'Andre Hunter）（老鷹）

強森（Jalen Johnson）（老鷹）

楊恩（Trae Young）（老鷹）

米歇爾（Donovan Mitchell）（騎士）

西區

厄文（Kyrie Irving）（獨行俠）

鮑威爾（Norman Powell）（快艇）

祖巴奇（Ivica Zubac）（快艇）

藍道（Julius Randle）（灰狼）

里夫斯（Austin Reaves）（湖人）

夏普（Shaedon Sharpe）（拓荒者）