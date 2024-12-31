運動雲

>

NBA單周MVP出爐！馬克西率七六人退衛冕軍「首度3連勝」獲獎

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（31）日公布東、西區第10周最佳球員，費城七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）帶隊打出3連勝，生涯第2次榮獲東區單周MVP；西區則是雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他繳出場均35.8分，助球隊4戰全勝。

這是馬克西自去年10月再度獲得NBA單周最佳球員，上周他帶領七六人拉出3連勝，包括戰勝衛冕軍塞爾提克，一掃季初戰績不佳陰霾。馬克西3戰場均32.3分、4.7籃板、8.7助攻以及2.7抄截，在恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）傷癒歸隊狀態不穩之際，他成為七六人的進攻核心。

▲七六人馬克西獲NBA第10週最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七六人馬克西獲NBA第10周最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

吉爾吉斯-亞歷山大時隔一年再度獲選單周最佳球員，他上周場均得到35.8分、6.5籃板和6助攻，截至今（31）日，雷霆以26勝5敗位居西區榜首，並處於11連勝中，吉爾吉斯-亞歷山大的穩定發揮功不可沒。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大獲NBA第10週最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大獲NBA第10周最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

第10周的單周最佳候選球員還包括：

東區
布朗森（Jalen Brunson）（尼克）
康寧漢（Cade Cunningham）（活塞）
希洛（Tyler Herro）（熱火）
杭特（De'Andre Hunter）（老鷹）
強森（Jalen Johnson）（老鷹）
楊恩（Trae Young）（老鷹）
米歇爾（Donovan Mitchell）（騎士）

西區
厄文（Kyrie Irving）（獨行俠）
鮑威爾（Norman Powell）（快艇）
祖巴奇（Ivica Zubac）（快艇）
藍道（Julius Randle）（灰狼）
里夫斯（Austin Reaves）（湖人）
夏普（Shaedon Sharpe）（拓荒者）

關鍵字： NBA吉爾吉斯-亞歷山大馬克西SGAMVP

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

悍將網羅新洋投！大聯盟7年資歷古巴左投力亞士　預計2月抵台春訓

悍將網羅新洋投！大聯盟7年資歷古巴左投力亞士　預計2月抵台春訓

快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

7傳奇最頂明星賽到12強奪冠　2024台灣棒球最美一年

7傳奇最頂明星賽到12強奪冠　2024台灣棒球最美一年

防守詹皇9年終於變隊友　湖人新援：現在只要拉下臉跟他要鞋

防守詹皇9年終於變隊友　湖人新援：現在只要拉下臉跟他要鞋

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

熱門新聞

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

悍將網羅新洋投！大聯盟7年資歷古巴左投力亞士　預計2月抵台春訓

快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

讀者回應

﻿

熱門新聞

1總統賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

2古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒也關注

3悍將新洋投古巴左投預計2月抵台春訓

4陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

5「走路人」變大熱門　華克傳5隊追逐

最新新聞

112強7000萬冠軍獎金農曆前發放

2七六人馬克西、雷霆SGA獲單周MVP

3總統好奇冠軍表情包　台灣英雄揭秘

4灰狼蟻人罰款累積830萬遭NBA警告

5總統賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

韓職籃火箭女孩對丹丹、檸檬有印象　跳洗腦神曲「32撞」可愛吸睛

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

經典賽開趴兄弟5虎將遭冷凍？！　領隊回應：若屬實有權解約

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366