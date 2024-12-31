詹皇40歲生日曝常考慮退休　「想要的話還能高水準打5到7年」

“ If I wanted to, I could play this game at a high level for another 5 to 7 years.”



- LeBron James



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pic.twitter.com/eH96CwjwZM — NBACentral (@TheDunkCentral) December 30, 2024

記者游郁香／綜合報導

在NBA征戰了22季的天王詹姆斯(LeBron James)，美國時間30日迎來40歲生日，成為史上第32位高齡40歲還在打NBA的球員，他坦言在這一行已經算老了，現在比以往更常考慮退休，「我可能還能維持高水準5到7年，如果我想的話，但我不會這麼做。」

昔日的「天選之子」如今已成為聯盟最老的現役球員，詹姆斯生涯締造無數紀錄，他是NBA史上「最年輕」達到1000到40000分里程碑的球員，現在他成為僅次於「飛人」卡特(Vince Carter)，第2位打了22個賽季的球員，在40歲生日當天受訪時，詹皇鬍子中的灰白顯而易見。

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▲湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

「我經歷了30多歲的10年，所以一醒來就會想，『喔，天哪，你40歲了？』」詹姆斯說，「這真有點可笑，真的，知道我在哪裡，看到我仍維持高水準打球，仍然是個年輕人，但在這個行業中卻已經算老了。」

詹姆斯承認他比以往任何時候都更頻繁地考慮退休，不過如果他願意，他自信還能打很久，「說實話，如果我真的想，這可能聽起來很奇怪，我還能以高水準再戰大約5到7年，如果我想的話，但我不會這麼做。」

▲湖人一哥詹姆斯 。（圖／路透）

詹姆斯本季的表現支持了這一說法，他仍有場均23.5分、9助攻、7.9籃板的表現，投籃命中率為49.6%。

這位天王巨星本季實現與大兒子布朗尼(Bronny James)同場征戰NBA的夢想，湖人在今年選秀會以次輪第55順位選中布朗尼。對於現狀，詹皇感到很滿意，「你18歲來到這裡，現在你坐在這裡，40歲，有22年的職業生涯經驗，還有一個20歲的兒子在NBA。所以，這真的很酷。」