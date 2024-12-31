2024年體壇10大事件！台灣世界12強賽奪冠　麟洋配奧運2連霸

記者游郁香／綜合報導

2024年來到最後一天，《ETtoday新聞雲》選出體壇年度10大事件，台灣今年迎來多個歷史性時刻，中華隊在世界棒球12強賽奪冠，首度登頂世界冠軍；U18與U12小將也分別在亞青賽與亞洲盃封王；羽球黃金男雙「麟洋配」完成史無前例奧運金牌2連霸，以下帶您完整回顧每個重大時刻。

▲世界12強棒球賽，中華隊贏得冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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1. 中華隊勇奪世界12強賽冠軍 從被看衰到到完封日本登頂

中華隊在徵召不順，被日本媒體評為「實力倒數第2」之下，在11月的世界棒球12強上演大驚奇，以分組第2挺進4強，最後更在金牌戰以4比0完封尋求衛冕的日本武士隊，終結日本國際賽27連勝，首度在成人等級賽事中成為「世界冠軍」。

這一冠備受矚目，美國大聯盟官網盛讚中華隊的表現，「被認為不可能的願望在周日成為了現實」、「台灣在歷史上留下了名字」。被認為佔有絕對優勢的日本隊則受到嚴厲的批評，大聯盟官網直言，「這可以說是國際棒球史上最令人驚訝的冷門之一」。

▲麟洋配李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金 。（圖／中華奧會提供）

2. 麟洋配奧運金牌2連霸 林郁婷無畏遭抹黑摘金

「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運奪下台灣史上首面男雙金牌後，就陷入長達2年的低潮，在巴黎奧運前，他們僅在去年的日本羽球公開賽再添1冠，並在杭州亞運鍍銅。

本屆奧運開打前，麟洋配並不被看好，卻從「死亡之組」突圍，以跨屆12連勝之姿完成奧運金牌2連霸，在最高殿堂繳出最精彩的表現，歷史留名。

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級奪金。（圖／路透）

「台灣拳后」林郁婷則在巴黎奧運期間無端遭質疑性別，儘管承受巨大壓力，她仍勇敢面對，以連4場5比0的完美表現，替我國摘下首面拳擊奧運金牌，展現「台灣女兒」的強大韌性。她大器表示，「針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。」

▲大谷翔平 。（圖／路透）

3. 大谷翔平締50-50歷史首見神紀錄 3度獲AP年度最佳男運動員

道奇「二刀流」巨星大谷翔平本季以54支全壘打和134分打點拿下「雙冠王」，創下多項紀錄，包括史無前例的單季「50支全壘打-50次盜壘」，第3度獲選美聯社(AP)年度最佳男運動員，追平「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的紀錄，距離阿姆斯壯(Lance Armstrong)、老虎伍茲(Tiger Woods)和詹姆斯(LeBron James)的4冠紀錄僅一步之遙。

▲台灣球后戴資穎。（圖／中華奧會提供）

4. 多名體壇巨星宣布退休 戴資穎、李洋、周思齊說再見

國內外多名體壇傳奇在今年告別賽場，包括曾佔據世界球后寶座長達214周的台灣羽球一姐戴資穎、在年終總決賽打完生涯最終戰的李洋，還有6度征戰奧運的「桌球教父」莊智淵9月打完WTT冠軍賽澳門站後，就宣布專心培養後進，正式高掛球拍；中信兄弟球星周思齊、統一獅投手「嘟嘟」潘威倫也在9月接連舉辦引退賽。

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

NBA史上最年輕的MVP「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，同樣在9月宣布結束16年職業生涯，他強調籃球永遠是他的「初戀」，退休並不是向他所愛的比賽告別，而是一個「感謝」。曾是競爭對手，也短暫與他當過隊友的天王詹姆斯(LeBron James)特地發文致敬，「永遠不朽。」

網壇傳奇「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)11月代表西班牙出戰台維斯盃8強賽，率先登場的他以兩個4比6落敗，最終隊友也沒能完成逆轉，以1勝2敗遭淘汰，擁有22座大滿貫冠軍的「蠻牛」正式結束長達23年的輝煌生涯，含淚與超過1萬名觀眾道別。

▲道奇贏得今年世界大賽冠軍 。（圖／路透）

5. 道奇隊史第8座世界大賽冠軍到手 大谷翔平圓首冠美夢

洛杉磯道奇隊在世界大賽第5戰上演大逆轉，洋基5局守備自亂陣腳，道奇趁機灌進5分扳平戰局，8局延續攻勢，貝茲(Mookie Betts)致勝高飛犧牲打，率隊7比6逆轉拿下隊史第8座、4年來首座世界大賽冠軍。

▲大谷翔平奪世界大賽冠軍開心噴香檳。（圖／路透社）

大谷翔平轉戰道奇首季就一圓世界冠軍美夢，他17歲時曾在人生「九宮格」目標中寫下26歲奪世界大賽冠軍、32歲拿第二冠的願望，雖然比原定計劃晚了幾年才拿到首冠，但在30歲前如願站上世界之巔，他激動表示，「完成了最完美的收尾。」

▲塞爾提克雙探花布朗、坦圖（中）攜手奪冠。（圖／VCG）

6. 塞爾提克睽違16年奪冠 累計18冠獨居NBA史上第1

塞爾提克雖沒能4戰「橫掃」獨行俠封王，但他們在總冠軍賽G5早早替比賽定下基調，先發5虎合力發威，上半場就拉開21分領先，一哥坦圖正式超越他一生的偶像布萊恩(Kobe Bryant)，登上27歲以下的季後賽得分王。綠衫軍終場以106比88狂勝，睽違16年再次奪冠，隊史累計18冠超越世仇湖人，獨居NBA史上第1。

▲中信兄弟贏得總冠軍 。（圖／中信兄弟提供）

7. 中信兄弟贏得隊史第10冠追平統一 曾頌恩初體驗就成MVP

中信兄弟在今年的台灣大賽以4勝1敗贏得隊史第10冠，追平統一獅中職最多冠紀錄，近4年勇奪3冠。第一次參加台灣大賽的「魚住」曾頌恩表現出色，系列賽21打數11安，包括2轟，打擊率高達0.524，貢獻7分打點，全壘打數、安打數以及打點都是全隊之冠，獲選台灣大賽MVP。

▲TPBL職籃開季記者會，秘書長齊文駿 。（圖／記者李毓康攝）

8. 新職籃聯盟TPBL誕生 PLG縮減為4隊

台灣兩職籃聯盟T1與PLG在休賽季洽談合併事宜，最終理念不合，新聯盟TPBL以7隊規模開打，PLG則縮減為4隊，包括原T1隊伍台南台鋼獵鷹。

曾在NBA China及暴雪集團擔任專業經理人才的齊文駿，接任TPBL首任秘書長，他強調，「目前台灣雖然有TPBL、PLG兩大職籃聯盟，但自己的目標並非和PLG競爭，而是希望將舞台放眼在全亞洲，希望在2至3年內，要帶領聯盟『破圈』衝出亞洲。」

▲2024年U18亞青錦標賽，中華隊奪冠。（圖／記者李毓康攝）

9. 台灣U18棒球睽違17年亞青奪冠 U12小將也在亞洲盃封王

今年9月舉行的U18亞洲青棒錦標賽，中華隊在冠軍戰以6比1擊敗日本，睽違17年在這項賽事中登頂。

台灣首次在亞青奪冠得追溯到2001年，前一次奪冠則是2007年，從2009年至2008年合計5屆賽事，中華隊3屆亞軍、2屆季軍，苦等了17年終於拿下亞青隊史第3冠。

▲2024年U12亞洲盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

台灣U12小將11月也在亞洲盃少棒賽一路過關斬將挺進冠軍戰，以5比1擊敗勁敵韓國，完成2連霸。美國在台協會(AIT)粉專特地發文祝賀，「台灣小將在球場上精湛的表現、勇往直前的鬥志，都讓我們所有人深受鼓舞。」

▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

10. 中職FA搶人大戰 陳子豪10年約破億合約轉戰味全龍

中信兄弟重砲手陳子豪透過FA轉隊味全龍，味全球團宣布以10年破1.3億合約網羅他，保障平均月薪百萬，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬。

替兄弟效力長達11年的陳子豪在臉書發文感謝球團栽培，特別提到歷經7年6亞，讓他感受到兄弟球迷的堅定，「球迷們也沒有比我們先放棄，一直努力為我們加油吶喊，不管在哪裡都能變成自己的主場，讓身為兄弟的我真的感到很驕傲，最後也如願拿到夢寐以求的總冠軍，這真是我打職棒以來，最大最大的幸福。」

味全龍在自由市場上先後網羅具備長打能力的朱育賢、陳子豪，增加明年打擊火力，也計劃在各隊戰力外名單中尋找可用之兵，將以投手為主。