大都會重金補強！預計砸逾10億美元向道奇看齊

▲大都會阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國《體育畫報》報導指出，紐約大都會在本休賽季為引進球員投入了巨額資金，預計總金額將超過10億美元，幾乎可與洛杉磯道奇隊在上個休賽季的巨額投資相媲美。

道奇上個休賽季與大谷翔平簽下10年總額7億美元的超級合約，並與山本由伸簽下12年總額3億2500萬美元的長約。 本休賽季，大都會隊已與索托（Juan Soto）達成15年總額7億6500萬美元的合約，並與投手馬內亞（Sean Manaea）續約3年總額7500萬美元。加上其他球員的合約，目前大都會總支出已達9億2000萬美元。

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報導提到道奇隊上季的巨額投資時表示，「這筆金額雖然異常龐大，但道奇隊最終贏得了世界大賽冠軍，大谷與山本的表現至關重要。能有人說這筆支出沒有帶來回報嗎？」顯示高風險的巨額投入確實有其價值。

至於大都會隊，報導指出，.考慮到大都會對阿隆索（Pete Alonso）或布萊格曼（Alex Bregman）有興趣，他們本休賽季的支出很可能超過10億美元。」並預測大都會將持續在球員補強上投入更多資金。