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前球后曾雅妮、台灣高球一姐錢珮芸為公益揮桿　募款近百萬元

▲▼前球后曾雅妮、蔡佩穎、台灣高球一姐錢珮芸；台新長年贊助高爾夫球選手，包含左起陳之敏、錢珮芸、曾雅妮、蔡佩穎、黃亭瑄。 。（圖／台新育樂提供）

▲前球后曾雅妮（左）參加公益比賽 。（圖／台新育樂提供）

記者游郁香／綜合報導

由台新育樂主辦的2024台新銀行名人慈善配對賽，昨(28)日在曾舉辦LPGA賽事的大溪高爾夫俱樂部盛大登場，邀請多位頂尖球星，包括前球后曾雅妮、台灣高球一姐錢珮芸及旅日高球名將蔡佩穎，共同為公益揮桿。

本次參與貴賓的熱情捐款及晚宴舉行的義賣募款，共計近百萬的募款所得，將全數捐贈予台新銀行公益慈善基金會，加總過去歷屆善款已超過2000萬元。

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▲▼前球后曾雅妮、蔡佩穎、台灣高球一姐錢珮芸；台新長年贊助高爾夫球選手，包含左起陳之敏、錢珮芸、曾雅妮、蔡佩穎、黃亭瑄。 。（圖／台新育樂提供）

▲左起陳之敏、錢珮芸、曾雅妮、蔡佩穎、黃亭瑄。 （圖／台新育樂提供）

台新育樂副董事長林尚愷表示，「台新每年舉辦的慈善配對賽，期盼透過賽事傳遞慈善精神，將更多關懷帶入社會。」他更特別感謝現場與會的人員不僅積極響應公益號召，對於台新舉行的大小活動，也都持續給予支持與鼓勵。

今年創下個人生涯佳績，於澳洲女子菁英賽、日次巡明治安田生命女子公開賽及大亞集團女子高球賽拿下三座冠軍的蔡佩穎，以流利的日文向賓客問好，贏得現場熱烈的掌聲與歡呼，為活動揭開序幕。

▲▼前球后曾雅妮、蔡佩穎、台灣高球一姐錢珮芸；台新長年贊助高爾夫球選手，包含左起陳之敏、錢珮芸、曾雅妮、蔡佩穎、黃亭瑄。 。（圖／台新育樂提供）

▲今年創下個人生涯佳績的蔡佩穎。（圖／台新育樂提供）

台灣高球一姐錢珮芸於活動中表達對台新銀行長期支持的感謝，並希望透過此次公益募款，幫助更多人，讓愛延續下去。壓軸登場多年來參與此賽事的前球后曾雅妮也同樣提到，這是一場充滿意義的活動，更是她每年歲末傳遞溫暖的固定行程。

台新長年支持體育發展，範疇涵蓋空手道、高爾夫球、籃球與路跑等多項運動，並於今年榮獲教育部體育署「體育推手獎」五項殊榮；去年成立臺北台新戰神職業籃球隊，更為臺灣籃壇注入新活力。今年台新銀行攜手戰神籃球隊舉辦「小小戰神籃球營」，將全數報名費捐贈予台新銀行公益慈善基金會。

▲▼前球后曾雅妮、蔡佩穎、台灣高球一姐錢珮芸；台新長年贊助高爾夫球選手，包含左起陳之敏、錢珮芸、曾雅妮、蔡佩穎、黃亭瑄。 。（圖／台新育樂提供）

▲台灣高球一姐錢珮芸。（圖／台新育樂提供）

關鍵字： 高球曾雅妮錢珮芸

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