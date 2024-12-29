布朗森關鍵三分打飆本季新高55分　尼克延長賽擊敗巫師　

▲尼克布朗森砍賽季新高55分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克今（29）日到客場踢館巫師，本場雙方比數膠著，但尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）在第4節關鍵時刻先完成3分打，再命中關鍵跳投，在延長賽獨攬9分，全場奪得個人本季新高55分，率隊驚險以136比132擊敗巫師，尼克拉出7連勝。

巫師得分王普爾（Jordan Poole）今日因左臀挫傷缺陣，首節開局，帕尚尼（Justin Champagnie）就命中三分，卡林頓（Carlton Carrington）中距離得到2分，薩爾（Alexandre Sarr）接獲布洛格登（Malcolm Brogdon）助攻也投進三分，打出一波8分攻勢，尼克也有所回應，布朗森跟布里吉斯（Mikal Bridges）接連命中中距離，讓比分在首節結束維持在32比33，尼克僅落後1分。

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兩隊比分一路僵持到第3節剩餘2分37秒，巫師射手基斯珀特（Corey Kispert）製造犯規獲得2罰全數命中，接著又連續完成上籃與中距離跳投得分，讓巫師領先達到11分，尼克一哥布朗森不讓他專美於前，第3節末段完成3分打後，在第4節連續得手6分，聯合一直在外線放冷箭的唐斯（Karl-Anthony Towns）將比數改寫為103比102超前。

第4節剩餘57秒，尼克落後巫師5分，布朗森先完成3分打，並在比賽還剩11.1秒時命中拋投，將比分追至119平，成功拖入延長，最後布朗森在延長賽奪得9分，帶領尼克在延長賽以17比13驚險壓過巫師奪勝。

布朗森上半場僅拿13分，但他下半場與延長賽狂砍42分，其中罰球17罰16中，並送出9次助攻。

巫師本場的三分命中率達44.7%，尼克僅25%，但巫師發生17次失誤送給尼克26分，成為失利關鍵因素。

勝隊尼克，布朗森全場轟下55分、9助攻；唐斯30分、14籃板；布里吉斯挹注21分、3抄截。敗隊巫師，帕尚尼砍下職業生涯新高的31分並搶下10籃板；布洛格登則貢獻22分。