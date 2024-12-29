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大谷翔平驚人一年：結婚、世界冠軍MVP、當爸　網：大事件密度超高

▲大谷翔平與妻子田中真美子及愛犬「彈額頭」一起慶祝。（圖／截自X）

▲大谷翔平與妻子田中真美子及愛犬「彈額頭」一起慶祝MVP。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平於29日（台灣時間）在個人Instagram宣布妻子真美子懷孕的消息。從加入道奇開始直到年底，他不斷為日本帶來喜訊，讓球迷紛紛表示「謝謝」、「好驚人的一年」等感謝之情。

大谷翔平發布照片，內容包括粉色嬰兒服、小童運動鞋、超音波照片，以及在一旁的愛犬DEKOPIN。他寫道：「迫不及待想迎接即將加入我們家庭的小新秀！」

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今年大谷以10年7億美元（約新台幣220億元）的超大合約加入道奇隊。2月宣布與真美子結婚。雖然因右手肘手術而專注打擊，但仍繳出驚人成績：打擊率0.310、54支全壘打、130打點、59次盜壘，奪得全壘打王與打點王。他更創下史上首次「50轟50盜」紀錄，並以全票當選生涯第三座MVP。

日媒「THE ANSWER」報導，他首度征戰季後賽並幫助球隊奪得世界大賽冠軍。加上明星賽首轟和與愛犬DEKOPIN的溫馨互動，每天都為日本棒球圈帶來各種話題。

日本球迷在X（前推特）平台上紛紛表示：「謝謝你一整年帶來好消息」、「真是最棒的一年」、「一整年都在為大谷的新聞瘋狂呢」、「真是太厲害的一年」、「這一年發生很多事，沒想到還有這麼重大的消息」、「直到年底都還在提供正面新聞，謝謝大谷翔平」、「今年的大事件密度真是太高了」等回應，對這豐富的一年感到驚嘆。

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