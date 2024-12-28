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國王炒掉主帥為讓一哥開心？　冠軍教頭批沒品：贏就是球員功勞

記者游郁香／綜合報導

國王今(28)日閃電開除主帥布朗(Mike Brown)，NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)直言，這個決定與布朗和陣中一哥福克斯(De'Aaron Fox)明顯不合有關，福克斯的經紀人保羅(Rich Paul)不久前曾找高層討論「未來」；過去也曾在沙加緬度執教的金塊冠軍教頭馬龍(Michael Malone)痛批前東家「很沒品」。

史上首位全票獲選年度最佳教練的布朗，在國王陷入5連敗低潮後被炒魷魚，他今(28)日帶隊完成訓練，期間也與一哥福克斯交流，兩人交談了一陣子，最後他拍拍對方的肩膀，之後他花了大約15分鐘受訪，在球隊準備飛往洛杉磯之前接到高層來電，告知他已經被解雇。

儘管國王開季確實戰績不佳，至今僅繳出13勝18敗排在西區第12，但布朗過去2季連續帶隊取得5成以上的勝率，去年還打破連16季無緣季後賽的魔咒，雙方在這個時間點分道揚鑣，仍令各界震驚。

▲▼國王開除主帥布朗，與一哥福克斯有關？金塊主帥馬龍批國王高層開除布朗的方式很沒品。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王開除主帥布朗，與一哥福克斯有關？。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者賽德瑞指出，自從有報導稱國王一哥福克斯的經紀人保羅與球隊高層會面，討論這位27歲得分好手的未來，沙加緬度連輸了4場比賽，「布朗被解雇與福克斯長期效力國王有關。最近，國王總教練和這位明星球員之間明顯存在不合，這似乎是為了緩和來自他經紀人保羅的壓力而做的決定，以取悅福克斯。」

曾在2013-14賽季擔任國王主帥，並在2014-15賽季中被開除的現任金塊教頭馬龍，以「過來人」的角度談布朗丟掉飯碗一事，他表示一開始聽到很震驚，但他隨即冷靜下來分析自己為何會感到驚訝，他總結出兩個原因。

馬龍說，「第一，作為一名NBA主教練，最終你會被指責。當他們贏的時候，功勞會歸給薩波尼斯(Domantas Sabonis)和福克斯。當你輸的時候，責任會落到布朗身上，這就是事情的運作方式。」

▲▼國王開除主帥布朗，與一哥福克斯有關？金塊主帥馬龍批國王高層開除布朗的方式很沒品。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊主帥馬龍批國王高層開除布朗的方式很沒品。（圖／達志影像／美聯社）

「第二，他為誰工作。所以我對布朗被解雇並不感到驚訝，因為我也是被同一個人解雇的。」馬龍說，真正令人生氣的是，國王昨(27)日才被逆轉吞下5連敗，布朗今早帶隊訓練還受訪，正開車要去機場準備飛往洛杉磯，球團用打電話的方式告知他被開除，「沒風度、沒膽量，這就是我對這件事的評價。」

資深記者歐康納(Kevin O'Connor)認為，布朗在輪替決策上確實有不少缺失，但國王的問題是更深層次，換了教練也無法解決，「他們的深度不足，且他們最好的球員也不足以帶領球隊成為爭冠隊伍，這是這支球隊的殘酷現實。」

關鍵字： NBA國王布朗福克斯金塊馬龍

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