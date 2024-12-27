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落後22分因一判決失控爆走　暴龍主帥被趕出場…助教也看不懂

記者游郁香／綜合報導

本季僅7勝的暴龍今(27)日作客灰熊，前3節打完已落後22分，比賽早早失去懸念，不過多倫多主帥賈科維奇(Darko Rajakovic)末節開局仍因覺得裁判「漏吹」犯規而大發雷霆，他衝上場對裁判咆哮，子弟兵攔不住他，最終他遭到驅逐出場，助教德萊尼(Pat Delany)受訪時坦言，「不知道他當時在想什麼。」

現年45歲的賈科維奇，從2014年以來陸續當過雷霆、太陽、灰熊助教，2023年才接掌暴龍兵符，他上季曾因湖人末節多了21罰，公開怒批，「可恥的裁判、可恥的聯盟。湖人今天必須贏？如果是這樣，讓我們知道，我們乾脆不用打。」最後被聯盟開罰2萬5000美元。

▲▼暴龍主帥賈科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲暴龍主帥賈科維奇。（圖／達志影像／美聯社，下同）

這位「性情中人」的主帥，今日又在灰熊主場「爆炸」，比賽進行到第4節還剩10分29秒，當時暴龍以103比125大幅落後，賈科維奇因為覺得裁判「漏吹」犯規，衝到場上不斷對著裁判咆哮，子弟兵也攔不住他，他因此連續領到2次技術犯規，遭到驅逐出場。

灰熊由肯納德(Luke Kennard)執行技術犯規罰球，他兩罰俱中，終場曼菲斯以聯盟本季最高的155分比126痛宰暴龍，北國軍團本季戰績下滑到7勝24敗，排名東區倒數第2。

▲▼暴龍主帥賈科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》直言，按照NBA教練失控的標準來看，賈科維奇在今日的比賽中顯得「異常憤怒」，畢竟比賽早無懸念，助教德萊尼賽後受訪時也坦言，「我無法替賈科維奇發言，不知道他當時在想什麼，但顯然他是在保護我們的球員。」

德萊尼說，「我們對彼此有更高的要求，顯然我們今天的表現配不上這個標準。」

關鍵字： NBA暴龍灰熊賈科維奇Darko Rajakovic

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