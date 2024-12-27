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NBA本季新高！灰熊猛砍155分　小姚明21分16籃板平小賈索菜鳥紀錄

記者游郁香／綜合報導

灰熊今(27)日在自家上演瘋狂飆分秀，面對東區倒數第2的暴龍，前2節就攻下78分，刷新球隊本季上半場新高，終場猛轟155分，不僅締造隊史單場最高得分，也是NBA本季新高，以29分差贏得近4場第3勝；「小姚明」周志豪(Zach Edey)貢獻21分、16籃板，追平小賈索(Marc Gasol)16年前的菜鳥紀錄。

兩隊前3節防守鬆散，第3節結束前，雙方得分都已破百，灰熊靠著第3節打出43對30的猛攻，一舉將領先優勢擴大到22分，奠定了勝基，終場在小傑克森(Jaren Jackson Jr.)得到21分、11籃板和3火鍋，「小姚明」周志豪貢獻21分、16籃板帶領下，以155比126多達29分差距狂勝。

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▲▼灰熊「小姚明」周志豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊「小姚明」周志豪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據統計，155分是NBA本季單場最高得分，同時也刷新灰熊隊史紀錄，曼菲斯本季場均能得122.7分，是聯盟攻擊火力最兇猛的隊伍。

灰熊菜鳥長人周志豪繳出亮眼數據，他以15投9中攻下21分、16籃板，另有2助攻、2火鍋，正負值達到+29，他是本季唯一一位多次拿下至少20分、10籃板的新秀，也是自2008-09賽季的曼菲斯傳奇中鋒小賈索以來，隊史首位單場繳出至少20分、15籃板的菜鳥球員。

身高7呎4吋(約223.5公分)的周志豪，是今年首輪第9順位新秀，他進入聯盟前曾被質疑打法不符當今的NBA，不過他菜鳥季至今表現不俗，場均能砍11.1分、7.9籃板和1.1火鍋，整體命中率達到63.4%，過去14場比賽的正負值總和為+160，顯見他對球隊的影響力。

▲▼灰熊「小姚明」周志豪。（圖／達志影像／美聯社）

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