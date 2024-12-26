佐佐木朗希潛在隊伍縮至12至15支！道奇與教士成為爭奪焦點

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒羅德隊王牌投手佐佐木朗希，透過入札制度挑戰大聯盟的進展備受矚目。美國芝加哥的運動電台記者B·雷文（B. Levine）於當地電視節目《Cubs 360》中透露，佐佐木目前的潛在簽約球隊已縮減至12至15支。他表示，「目前已有12至15支球隊與佐佐木進行面談。」

此前，雷文曾提到佐佐木陣營於本月19日（台灣時間20日）與小熊隊會面。如今，他證實雙方已完成會談，並強調，「小熊隊積極瞄準國際超級新星，這絕對值得關注。」他也指出，未滿25歲的國際球員，必須受到國際球員簽約金限額的限制，小熊等球隊可低成本簽下一名具王牌潛力的投手，這帶來了極大的吸引力。

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然而，也有球隊可能退出競爭。根據《波士頓環球報》報導，紅襪隊總管布雷斯洛（Craig Breslow）透露，「目前尚未安排面談。」

儘管佐佐木的經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾提到，已有超過20支球隊表達興趣，但紅襪與費城人隊可能已在競爭中落敗。此外，佐佐木陣營似乎已經完成第一輪的線上選擇。

目前，已知包括大都會、洋基、小熊、白襪、巨人與遊騎兵在內的六支球隊完成面談，而道奇與教士則被認為是最大熱門，幾乎確定將加入競爭行列。

在2024年1月24日的交涉截止日之前，佐佐木的轉會競爭將持續白熱化。除了球隊與球員的契合度外，佐佐木陣營似乎也考量了與日本選手的連結、大城市生活等條件，使最終選擇更添變數。