運動雲

>

朱育賢攜手套亮相101特展　小球迷追問：為什麼去味全龍？

▲台北101聖誕節系列活動，朱育賢&興穀少棒隊共度聖誕 。（圖／主辦單位提供）

▲台北101聖誕節系列活動，朱育賢&興穀少棒隊共度聖誕 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

聖誕節這天，甫轉戰味全龍的朱育賢帶領興穀國小少棒隊參觀台北101「夢想高飛」特展。這是他轉隊後首次公開亮相，意外收到小球迷天真直白的提問：「為什麼要轉去味全龍？」面對童言童語，現場主辦單位趕緊轉移話題，朱育賢也都笑了。

朱育賢在會後的聯訪談到小朋友「辛辣」發問，他幽默以對，「我有做好準備，但當下不希望模糊焦點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過行使FA成功轉隊，朱育賢認為，現在自由市場的風氣對整個環境是好的，當球團願意投資促進球員流動，代表被企業認同。」他也感受到過往前輩當時承受的一些壓力。

今天的特展中，首度展出朱育賢在世界12強賽冠軍戰中，完成關鍵再見雙殺的手套。回憶當時的勝利時刻，朱育賢感性地說，「那不只是一場比賽的勝利，是全國人民期盼已久的勝利。即使過了一個多月，每當看到那個畫面，還是會很激動，彷彿一切都發生在昨天。」

他也指出，其實從選訓時就不被看好，普遍認為可能打個5場就結束，「沒想到我們發揮到淋漓盡致。後勤團隊、數據分析的配合，加上關鍵好球的誕生，真的是天時地利人和。」

對於賽後沒能帶走一壘壘包的遺憾，朱育賢先是開玩笑稱，有思考是否請人空運，隨即直呼真的很後悔，「當時不知道可以拔下來。是在候機室才知道有人拿到，如果能重來一次，我一定要拔！」

面對未來新賽季，朱育賢告別效力九年的樂天桃猿，他強調，轉換環境並不見得是壞事，「這是找尋自己需求的好機會。」他更以經典的龍象大戰為例，預期新賽季將為台灣職棒帶來更多精彩話題。

「夢想高飛」特展不只展出朱育賢的手套，更收藏了許多珍貴的台灣棒球文物。朱育賢也藉此機會勉勵在場的小球員，「只要你們夠執著，熱愛這項運動，一定能找到屬於自己發光發熱的舞台。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

佐佐木朗希最有可能轉戰道奇？美媒分析原因

佐佐木朗希最有可能轉戰道奇？美媒分析原因

自由市場最佳打者之一！佩德森轉戰遊騎兵

自由市場最佳打者之一！佩德森轉戰遊騎兵

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

金塊最可能交易他？丹佛冠軍射手：高層想這麼做也不會告訴我

金塊最可能交易他？丹佛冠軍射手：高層想這麼做也不會告訴我

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

2「日本為何輸給台灣？」　日體育雜誌今年最受關注文章曝

3首選台灣！韓職3球團來台春訓

4林昀儒將換混雙搭檔「5選1」

5呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

最新新聞

1樂天簽12強波國左投！農曆年後報到

2朱育賢出席特展　小球迷逼問為何轉隊

3七賢奪季軍教頭點名捕手進步多

4柯敬賢8點探班七賢學弟　盼明年旅美球季健康完整

5救世主克拉克　奪美聯社最佳女運動員

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366