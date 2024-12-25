朱育賢攜手套亮相101特展　小球迷追問：為什麼去味全龍？





▲台北101聖誕節系列活動，朱育賢&興穀少棒隊共度聖誕 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

聖誕節這天，甫轉戰味全龍的朱育賢帶領興穀國小少棒隊參觀台北101「夢想高飛」特展。這是他轉隊後首次公開亮相，意外收到小球迷天真直白的提問：「為什麼要轉去味全龍？」面對童言童語，現場主辦單位趕緊轉移話題，朱育賢也都笑了。

朱育賢在會後的聯訪談到小朋友「辛辣」發問，他幽默以對，「我有做好準備，但當下不希望模糊焦點。」

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透過行使FA成功轉隊，朱育賢認為，現在自由市場的風氣對整個環境是好的，當球團願意投資促進球員流動，代表被企業認同。」他也感受到過往前輩當時承受的一些壓力。

今天的特展中，首度展出朱育賢在世界12強賽冠軍戰中，完成關鍵再見雙殺的手套。回憶當時的勝利時刻，朱育賢感性地說，「那不只是一場比賽的勝利，是全國人民期盼已久的勝利。即使過了一個多月，每當看到那個畫面，還是會很激動，彷彿一切都發生在昨天。」

他也指出，其實從選訓時就不被看好，普遍認為可能打個5場就結束，「沒想到我們發揮到淋漓盡致。後勤團隊、數據分析的配合，加上關鍵好球的誕生，真的是天時地利人和。」

對於賽後沒能帶走一壘壘包的遺憾，朱育賢先是開玩笑稱，有思考是否請人空運，隨即直呼真的很後悔，「當時不知道可以拔下來。是在候機室才知道有人拿到，如果能重來一次，我一定要拔！」

面對未來新賽季，朱育賢告別效力九年的樂天桃猿，他強調，轉換環境並不見得是壞事，「這是找尋自己需求的好機會。」他更以經典的龍象大戰為例，預期新賽季將為台灣職棒帶來更多精彩話題。

「夢想高飛」特展不只展出朱育賢的手套，更收藏了許多珍貴的台灣棒球文物。朱育賢也藉此機會勉勵在場的小球員，「只要你們夠執著，熱愛這項運動，一定能找到屬於自己發光發熱的舞台。」