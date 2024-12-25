七賢奪季軍教頭點名捕手進步多　羅文成學習林家正領導投手

▲七賢國中羅文成。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台北城市盃青少棒邀請賽25日進行季軍戰，高雄七賢與日本豐田激戰到延長賽才分出勝負，先發捕手第四棒羅文成獲得總教練張皓晨讚賞，12強觀戰中華隊賽事，特別觀察鐵捕林家正的領導能力，希望能向他學習。

七賢一路領先豐田，關鍵7局下遇到亂流被扳平比數，兩隊以5比5平手進入突破僵局制延長賽，8局上灌進6分奠定勝基，最終以11比7獲勝。張皓晨表示，四強賽讓一些非主力球員上場，體驗高張力比賽，這批球員戰力完整，但國一、國二缺少經驗，遇到壓力大的比賽，比較興奮一點，從9月至12月都接著打比賽，讓他們累積經驗。

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七賢首度闖進四強，張皓晨特別肯定主戰捕手羅文成，「他在球隊落後時，都能穩定輸出攻擊火力，心理調適不錯。配球方面也會主動與教練團討論，用肢體動作告訴隊友專注於場上。」他除了捕手外也會擔任投手，鼓勵他透過投球理解投手的想法，才能在捕手崗位領導投球。

羅文成則表示，國一時曾排斥當捕手，喜歡在外野奔跑，教練鼓勵我當捕手，曝光度較高，就開始練習，升三年級的時候進步很多，友誼賽也會學習配球，可以和打者『玩心態』，很有趣。

透過觀看職棒比賽研究配球，羅文成說，「最近也會看林家正，他讓投手很安心。」除了林家正之外，他的偶像還有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

▲柯敬賢與七賢國中學弟合影。（圖／記者楊舒帆攝）