新稱號孩子王？ 諸羅山盃12強英雄齊聚　小將嗨喊：坤宇好可愛！

▲12強球星出席開幕。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽20日開打，今天（22日）在嘉義市立棒球場舉行開幕典禮，共有258支國內外球隊參與這場年度棒球盛事。其中包括高年級組192隊、低年級組66隊，更有來自日本宮城、新潟JBC、IBA東西、日僑，以及韓國、香港純陽、聖安德烈、深水埗，中國深圳和新加坡等10支國際勁旅。

開幕典禮星光熠熠，世界棒球12強冠軍隊成員黃恩賜、吳俊偉、江坤宇、岳東華等14位國手都出席祝賀。現場小球員和球迷看到12強球星都相當興奮，有小球員看到江坤宇就開心地喊：「坤宇哥哥，你長得好可愛！」吳俊偉更獲得球迷送上的兩袋「台灣水果」。嘉義市特別頒發70萬元獎勵金給設籍嘉義的「女婿」岳東華，其餘選手也各獲得10萬元獎勵。

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嘉義市長黃敏惠致詞時分享自己從棒球迷到勇士隊後援會長的經歷，她特別強調，今年諸羅山盃邁入第27屆，很高興看到台灣棒球雄風重返。更令人欣慰的是，12強冠軍隊28人中，就有18位曾在諸羅山盃奮戰過，成為年輕球員的最佳典範。

曾參加第14屆賽事的戴培峰回憶，當年代表台中市忠孝國小拿下第三名、最佳九人獎的榮耀。他憶及4強賽對上日本京都隊時，自己擔任先發投手，可惜在最後一局遭到逆轉，「差點能打進冠軍戰，小時候應該有哭。」他表示，諸羅山盃是重要賽事，當時嚴格的訓練和以贏球為目標的精神，至今記憶猶新。