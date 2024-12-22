斑馬的幫手是他？　馬刺有意找來「國王明星後衛」搭檔

▲馬刺關注國王一哥福克斯動向，想作為溫班亞瑪搭檔。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）與史雷特（Anthony Slater）報導指出，國王一哥福克斯（De'Aaron Fox）的經紀人保羅（Rich Paul）最近曾與國王管理階層面談，討論福克斯與國王是否繼續合作，也透露馬刺正關注福克斯動向，有意將其納入麾下，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成搭檔。

目前國王戰績13勝15敗，位於附加賽線以下，是西區少數4支戰績低於5成的球隊之一。福克斯本季場均26.2分、6.1助攻、5.0籃板，先前國王曾提出3年1.65億美元的續約，但福克斯搖頭拒絕。

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目前雙方合約將於2026年夏天到期，意味著下賽季國王將處於棘手的狀態，若無法成功續留福克斯，就只能交易掉這位全明星，甚至冒著福克斯以自由球員身份轉隊，因此一無所獲的風險。

《The Athletic》指出馬刺正積極地關注福克斯的動向，想收編福克斯作為溫班亞瑪的搭檔。有趣的是，福克斯剛好為美國德州人，馬刺場館所在的聖安東尼奧也屬於德州，若福克斯想回家鄉效力，馬刺確實會是名單之一。

值得一提的是，馬刺目前陣中薪資空間並無壓力，他們在2026年夏天可以有足夠的薪資空間直接簽下福克斯，佐證了「馬刺有意」並非空穴來風，且馬刺在2025至2031年共擁有12枚首輪選秀籤，若要以交易方式換取福克斯加盟，也是相當有資本的競標者。