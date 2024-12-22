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溫班亞瑪請拓荒者吃10鍋　阻攻超越「海軍上將」寫新紀錄

▲溫班亞瑪單場送出10阻攻。（圖／路透）

▲溫班亞瑪單場送出10阻攻。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間22日，馬刺在主場114比94擊敗拓荒者，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下30分、10阻攻，追平個人生涯單場阻攻數，且成為NBA歷史上首位單場命中4記三分並送出10阻攻的球員。

此役是溫班亞瑪的紀錄之夜，他連續62場比賽都至少送出1次阻攻，打破由馬刺傳奇「海軍上將」羅賓森（David Robinson）創下的61場隊史紀錄。另外，他以94場比賽達成生涯200記三分，成為NBA歷史上第15快達成此成就的球員。

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溫班亞瑪首節在得分沒有表現，但單節送出2次阻攻；第2節他繼續在禁區開火鍋店，半場結束時，阻攻數已達6次，並有11分表現。

第3節，溫班亞瑪進攻手感回溫，單節4投4中，個人單節爆砍15分，助馬刺大幅拉開比數；末節剩9分51秒，溫班亞瑪擋下了拓荒者帥哥前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）的上籃，完成個人單場第10次阻攻，追平他在今年2月13日對陣暴龍創下的生涯紀錄。完成10阻攻後，溫班亞瑪提前退場，全場累計攻下30分、10阻攻、7籃板以及3助攻。

溫班亞瑪是自1974年聯盟開始記錄阻攻數據以來，首位生涯2次單場達到兩位數阻攻的21歲以下球員。

關鍵字： NBA溫班亞瑪斑馬馬刺

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