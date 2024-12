溫班亞瑪請拓荒者吃10鍋　阻攻超越「海軍上將」寫新紀錄

▲溫班亞瑪單場送出10阻攻。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間22日,馬刺在主場114比94擊敗拓荒者,馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)砍下30分、10阻攻,追平個人生涯單場阻攻數,且成為NBA歷史上首位單場命中4記三分並送出10阻攻的球員。

此役是溫班亞瑪的紀錄之夜,他連續62場比賽都至少送出1次阻攻,打破由馬刺傳奇「海軍上將」羅賓森(David Robinson)創下的61場隊史紀錄。另外,他以94場比賽達成生涯200記三分,成為NBA歷史上第15快達成此成就的球員。

Victor Wembanyama already has a Spurs blocks record over Robinson and Duncan. Crazy. pic.twitter.com/JK65C2EsCr

溫班亞瑪首節在得分沒有表現,但單節送出2次阻攻;第2節他繼續在禁區開火鍋店,半場結束時,阻攻數已達6次,並有11分表現。

第3節,溫班亞瑪進攻手感回溫,單節4投4中,個人單節爆砍15分,助馬刺大幅拉開比數;末節剩9分51秒,溫班亞瑪擋下了拓荒者帥哥前鋒阿維迪亞(Deni Avdija)的上籃,完成個人單場第10次阻攻,追平他在今年2月13日對陣暴龍創下的生涯紀錄。完成10阻攻後,溫班亞瑪提前退場,全場累計攻下30分、10阻攻、7籃板以及3助攻。

Games with 10+ blocks since the 2020-21 season:



Victor Wembanyama - 2

Everyone else combined - 1



Wemby is now the only player to ever record 10 blocks and 4 threes in a game.pic.twitter.com/JalRQfsvIa