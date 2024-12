遭洋基欺負才轉隊？ 索托駁斥不實謠言：那是謊言！

▲索托(Juan Soto)加盟大都會 。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

紐約洋基「前」重砲手索托(Juan Soto)近期以15年7.65億美元合約轉戰紐約大都會,拒絕了洋基16年7.6億美元的提案,引發外界諸多揣測。其中,《紐約郵報》記者海曼(Jon Heyman)在12月9日的MLB電視網節目中,爆料一則可能影響索托決定的爭議事件。

海曼表示,他曾在世界大賽後私下詢問索托,得知洋基一位保全人員曾在四、五月間將其父母趕出球場某區域,同時也讓其司機和私人廚師在雨中等候,讓這位重視家庭的球星當時相當不滿。這則消息一出,立即引發洋基球迷熱烈討論。

然而,索托本人在12月20日接受「Grandes en los Deportes」節目採訪時,以「那是謊言」三個字,果斷駁斥了這項指控。這段話已被Talkin' Yanks的X貼文和多個消息來源證實。

他更進一步表示,洋基是一流組織,他在球隊的經歷相當愉快。

儘管洋基球迷對索托的離隊決定感到遺憾,但他離開後仍持續展現對球隊與球迷的尊重,也為這些不實謠言畫下句點。

"That's a lie."



Juan Soto said in an interview with @GrandesELD that no one from the Yankees mistreated his family. He says they are a 1A organization and his experiences with the team were great pic.twitter.com/MmMAGS4s7W