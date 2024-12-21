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遭洋基欺負才轉隊？ 索托駁斥不實謠言：那是謊言！

▲▼ 索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基「前」重砲手索托（Juan Soto）近期以15年7.65億美元合約轉戰紐約大都會，拒絕了洋基16年7.6億美元的提案，引發外界諸多揣測。其中，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）在12月9日的MLB電視網節目中，爆料一則可能影響索托決定的爭議事件。

海曼表示，他曾在世界大賽後私下詢問索托，得知洋基一位保全人員曾在四、五月間將其父母趕出球場某區域，同時也讓其司機和私人廚師在雨中等候，讓這位重視家庭的球星當時相當不滿。這則消息一出，立即引發洋基球迷熱烈討論。

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然而，索托本人在12月20日接受「Grandes en los Deportes」節目採訪時，以「那是謊言」三個字，果斷駁斥了這項指控。這段話已被Talkin' Yanks的X貼文和多個消息來源證實。

他更進一步表示，洋基是一流組織，他在球隊的經歷相當愉快。

儘管洋基球迷對索托的離隊決定感到遺憾，但他離開後仍持續展現對球隊與球迷的尊重，也為這些不實謠言畫下句點。


 

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