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諸羅山盃／已買機票23日回香港！純陽爆冷晉級傷腦筋

▲▼香港純陽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲香港純陽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，香港純陽以6比5逆轉新北興穀，爆冷搶進決賽。不過這也讓教練團傷腦筋，因原本沒料到會晉級，已買了23日的回程機票，能否打決賽還需要與大會討論。

純陽國小是香港唯一有棒球場的小學，吸收所有對棒球有興趣的小朋友。該校練習時數不多，每週約兩天，有時放學後會練習1小時。從體育課安排棒球項目開始，之後加入興趣班，再從中挑選優秀球員加入球隊。

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香港純陽前一戰以23比3擊敗台中萬豐A，此役又以6比5獲勝，2勝取得晉級淘汰賽資格。徐澤培說：「老實說機票只訂到23日，淘汰賽是24日開打，原本打算打完預賽後，22日至23日都找學校打友誼賽，現在還不確定能不能打淘汰賽，還需要再跟大會討論，或調整機票。」

本屆參賽球員15人中，女生就佔5名。總教練徐澤培表示：「他們大多都是五六年級，年齡從9歲到12歲都有。」U18或亞錦賽也有一些純陽國小出身的球員。

香港純陽此役3局上還以1比5落後，3局下展開絕地大反攻。蘇玟翰選到保送，方祖傑跑出內野安打，隨後興穀接連出現失誤，一口氣灌進5分奠定勝基，最終以6比5獲勝。

▲▼香港純陽。（圖／主辦單位提供）

▲香港純陽。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 國際棒球香港純陽軟式少年棒球決賽女生球員

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