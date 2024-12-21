台灣之光！陳傑憲、林昱珉入選MLB記者最愛名單

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣在今年的世界棒球12強賽中擊敗強敵日本奪冠，寫下歷史性一頁，而台灣選手的表現也令國際棒壇矚目。大聯盟專欄作家克雷爾 （Michael Clair）近日評選出本屆賽事中自己最喜愛的10位球員，其中「台灣隊長」陳傑憲榮登第一，王牌左投林昱珉則名列第五。

克雷爾在X社群平台上分享了他的名單，他表示陳傑憲絕對是第一名的不二人選。陳傑憲在本屆12強賽中繳出驚人的0.625打擊率，並在冠軍戰對日本隊轟出致勝的3分全壘打，堪稱球隊奪冠的靈魂人物。克雷爾盛讚，「當你看到他上場，就會預感他一定會擊出安打。再加上他穩健的中外野守備，你不能再對他要求更多了。」



排名第五的林昱珉則是克雷爾的另一位台灣最愛選手。這位響尾蛇系統的新秀左投，今年已升至小聯盟3A，並在12強冠軍戰對日本隊投出4局無失分的好投，為台灣的勝利奠定基石。克雷爾特別提到，「林昱珉的表現不可思議，他是台灣這場歷史性勝利背後的重要功臣。」

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克雷爾的完整名單中，來自不同國家的球員都展現了頂尖實力。排名依序為陳傑憲、辛普森（Chandler Simpson，美國）、培瑞茲（Carlos E. Pérez，委內瑞拉）、希爾（Rich Hill，美國）、林昱珉、高橋宏斗（日本）、金倒永（南韓）、沃德（Ryan Ward，美國）、牧秀悟（日本）、勝騎士（Mario Sanchez，委內瑞拉）。

克雷爾談到勝騎士時，也提到了他克服簽證問題趕赴日本，並在預賽對美國隊一戰中送出單場10次三振的壓制力。

除了評選球員，克雷爾在先前的文章中高度評價台灣隊的團結精神，形容台灣擊敗日本奪冠是國際棒球史上最驚人的冷門之一。他甚至提到，如果自己可以頒發本屆最佳投手獎，一定會給林昱珉。