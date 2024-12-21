佐佐木朗希赴美挑戰大聯盟 已與洋基進行面談

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的日本強投佐佐木朗希（23歲），據《紐約郵報》報導，已於美國時間19日與紐約洋基隊進行了直接面談。

洋基GM親自證實邀約 佐佐木引發球隊爭奪戰

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洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）日前透露，佐佐木的經紀團隊已邀請他們進行直接面談，但並未說明具體日期。而根據《紐約郵報》的消息，這場面談與佐佐木朗希同一天與紐約大都會會面的時間一致，地點則是在洛杉磯附近舉行。

報導指出，洋基隊為了這次面談做足準備，特別製作了包含虛擬影像的多媒體簡報資料，展現對佐佐木的誠意與重視。今年球季期間，洋基球隊的球探部門高層與凱許曼本人也曾親自前往日本觀察佐佐木的表現，顯示他是洋基首要鎖定的目標之一。

超過20支球隊展現興趣 面談助縮小選擇範圍

佐佐木朗希的未來動向吸引了全球棒球界的高度關注，目前已有超過20支大聯盟球隊對他表達興趣，並透過面談逐步篩選潛在合作對象。據悉，除了洋基與大都會外，芝加哥小熊隊也已與佐佐木完成直接面談。至於費城人隊，則未收到面談邀約，該隊的棒球運營總裁唐布羅斯基（Dave Dombrowski）已確認此消息。

佐佐木朗希：大聯盟市場炙手可熱的王牌

23歲的佐佐木朗希目前效力於日本職棒羅德隊，是一名備受矚目的王牌投手。他以極速的球威和穩定的表現征服了日職舞台，包括在2022年投出完全比賽後迅速成為國際焦點。隨著入札制度的啟動，他已成為大聯盟今冬自由球員市場上最具吸引力的名字之一。 接下來，佐佐木將如何選擇他的下一站，並哪支球隊能成功簽下這位來自日本的超級新星，無疑是休賽季的一大焦點