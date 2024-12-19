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警告恩比德恐成「西蒙斯2.0」　美名嘴：不斷受傷缺乏熱情

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)好不容易克服左膝傷勢復出，最近又遭逢鼻竇骨折，本季至今只打了6場，《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)公開警告這位2023年MVP，他快要被拿來和前隊友西蒙斯(Ben Simmon)做比較，「我看到他臉上的漠不關心……缺乏熱情。」

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

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2016年狀元郎西蒙斯曾是很被看好的高控衛，與費城一哥恩比德搭檔了4季，2021年季後賽成為他生涯的重大轉折，他在東區準決賽表現不佳，搶七戰關鍵時刻在籃下有空檔卻把球往外傳，此舉惹怒了恩比德和七六人球迷，當時的主帥瑞佛斯(Doc Rivers)更公開表示，不確定西蒙斯能否成為冠軍隊的控衛。

自此之後，西蒙斯就不斷受到背傷和心理疾病困擾，缺席了整個2021-22賽季，過去2季也僅替籃網出賽57場，被譏諷是「薪水小偷」。

《ESPN》名嘴史密斯近日向恩比德提出警告，「讓我非常認真地對恩比德說，你差不多快要被拿來跟西蒙斯做比較了……他提到受傷和所有這些事情，我看到他臉上的漠不關心……缺乏熱情。」

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

恩比德本季因左膝傷勢，直到11月中才復出，未料回歸僅打了6戰，又遭逢鼻竇骨折，本季場均20.3分、7.8籃板、投籃命中率41.1%，皆創下生涯新低，除了數據下滑，他在場上的狀態看起來也不對勁，費城似乎在戰績慘不忍睹的情況下，趕著讓他回歸，七六人至今僅繳出8勝16敗，勝率3成33。

史密斯表示，恩比德在巴黎奧運代表美國男籃出賽時，看起來與現在判若兩人，「你在奧運打球看起來非常開心。然後莫名其妙地，這個賽季你沒準備好……到底發生了什麼？」

▲▼籃網西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

史密斯幾周前談到恩比德的傷病問題時曾說，不責怪這位MVP長人時常因傷缺陣，「他總是受傷，這就是為什麼我很難對他做出太多判斷。這兄弟在 2014 年被選中後，錯過了生涯前2年。誰會這樣？兩年，兩年因為他的腳。」

史密斯突然改變態度，很可能是想製造話題。恩比德無法穩定出賽確實令人擔憂，但美國媒體《Basketball Network》認為，拿恩比德與西蒙斯做比較，還是很牽強。

關鍵字： NBA七六人恩比德西蒙斯

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