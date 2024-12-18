搶陳子豪！味全台鋼端「部長級」合約　兄弟今再加碼喊話留人





▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟陳子豪投入自由市場後，即將確定新賽季歸屬，據悉離隊機率偏高。對此，中信兄弟加碼留人，再度提出超過6年的合約條件。

據悉，兄弟隊在首輪談判便開出6年合約，認為條件已接近市場行情，並主動提供對球員有利的彈性選擇權，積極爭取陳子豪續留。

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值得注意的是，陳子豪經紀團隊在初期談判時便提出包含選擇權、逃脫等彈性條款的合約架構，獲得各隊認同並積極回應，展現不惜重本網羅這位重砲手的決心。

據悉，多支球隊在首輪談判就開出「部長級」高額條件，包括已經出局的樂天桃猿，也提供月薪破百萬、年限超過6年的優渥合約。若陳子豪成功轉隊，將有望超越張育成9250萬元的紀錄，締造中職史上最大規模合約。

兄弟球團目前僅與陳子豪經紀團隊進行過兩次正式會談。首次報價後未收到對方關於他隊報價的回覆，昨日球團主動聯繫經紀公司，提出「超過」6年約的新方案，展現留人決心。

目前台鋼、味全仍是有力競爭者，其中味全動用教練團向選手招募喊話。兄弟努力追價中，展現誠意，今表示，「球團一向強調團隊精神，這些年來持續投入農場建設、深化板凳戰力，致力打造優質團隊文化。子豪是中信兄弟相當看重的球員，我們理解其經紀團隊不希望競價的立場。在合理範圍內，球團會持續提供具保障且富競爭力的合約條件，也期待未來能保持積極溝通，共創雙贏。」

據經紀公司先前透露，陳子豪的考量重點並非薪資多寡，除合約條件外，留隊意願可能才是最終關鍵因素。

至於大家討論的給薪公式，據球團內部人士透露，兄弟在自由球員合約上，並非使用原有的調薪方式，「周思齊和張志豪的自由球員合約皆是如此。」

