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道奇「西語老師」續約陷僵局　尋求3年合約：年薪上看2400萬美元

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 赫南德茲（Teoscar Hernandez） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

根據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，目前自由市場上最具實力的外野手之一T.赫南德茲（Teoscar Hernández）正尋求一份3年年薪2200萬至2400萬美元的合約。

T.赫南德茲以活潑個性為名，季初指導大谷翔平西班牙語影片在網上瘋傳被暱稱為「西語老師」，繳出活躍的球季後，近期傳出與道奇談續約陷入僵局，可能面臨紅襪、藍鳥競爭。這位32歲的好手上季以2350萬美元的一年約加入道奇，如今希望能爭取到一份更長期的保障。

T.赫南德茲剛結束生涯最輝煌的一年，不僅隨道奇隊奪得世界大賽冠軍，還入選生涯第二次明星賽。這位老將本季轟出個人新高的33支全壘打，進帳99分打點，季後賽更繳出3轟12分打點的亮眼成績。

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費恩斯坦指出，雖然道奇與艾南德茲似乎傾向續約，但雙方尚未達成協議。這個延遲為其他球隊，如波士頓紅襪和多倫多藍鳥，帶來了競爭機會。

《Bleacher Report》報導提到，T.赫南德茲已證明他能在奪冠球隊中穩定貢獻，道奇若想留住這位戰力，可能得加把勁了。

關鍵字： 外野手T.赫南德茲大聯盟續約競爭

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