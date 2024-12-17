中信科大出奇兵淘汰衛冕軍北市大　文化搶進8強

▲文化大學江沁恩完封勝幫助球隊鎖定8強席次。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度大專棒球聯賽預賽倒數第二天，中信科技大學在8強關鍵戰中以10比0扣倒衛冕軍台北市立大學，不僅取得晉級優勢，更提前終結台北市大的晉級希望。大一左投王喬恩先發6局無失分好投，加上打線爆發12支安打，寫下驚奇勝利。

王喬恩開賽製造11上11下的完美局面，直至4局下才被敲出首安。他共投79球，6局僅被敲2安，送出2次三振，僅1次保送。7局上派出游廷豪後援，僅用10球就結束比賽，完成聯手完封。

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中信科大教練李千賢透露，此戰是王喬恩主動爭取先發機會：「他真的是奇兵，在場上相當有霸氣。」王喬恩坦言，雖然追平個人單場最長局數，但因變化球控制不佳，僅靠直球壓制，自評表現只有80分。

身為台東在地人的王喬恩表示，回鄉比賽仍保持平常心：「昨晚接到先發任務時只緊張了一下，回到房間想一想，比賽有輸有贏，盡全力就好。」雖然拿下大學生涯首勝，但前幾天在場邊觀戰的家人今天卻未到場。

中信科大打線幾乎每局都有攻勢，首局就靠著對方暴投先馳得點。3局上第九棒周懷恩的陽春砲更添氣勢，加上衛冕軍4次失誤送分，比數逐漸拉開。雙箭頭吳宗遠、林鏞傑今天手感火燙，雙雙敲出4支安打，合力挹注5分打點。

李千賢認為球隊火力穩定：「從第一階段後半段開始，分數都不是問題，偶有比賽無法串聯，但我相信他們的火力。」中信科大目前取得8勝，明天只要在最後一場預賽擊敗美和科大，即可確定晉級8強，「一定會全力搶勝，因為我們已經5年沒進去了。」

目前文化大學以9勝5敗確定晉級8強，與南華大學、國立體大、輔仁大學、開南大學一同前進複賽。剩餘3張門票將由台灣體大、中信科大（各8勝），以及嘉義大學、崑山科大（各7勝）爭奪。台北市大雖也有7勝，但因對戰關係處於劣勢，即便明天獲勝也無緣前8。

▲中信科大王喬恩先發6局無失分。（圖／大專體總提供）